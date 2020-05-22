Депутаты разрешили малому бизнесу уйти из ТЦ. Госдума приняла закон о расторжении договоров аренды без штрафов
Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, регулирующий арендные отношения во время режима повышенной готовности. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента 22 мая.
Нововведения дают право малому и среднему бизнесу, включенному в перечень наиболее пострадавших отраслей, разрывать договоры аренды в одностороннем порядке без штрафных санкций.
Сделать это можно, если арендатор обратился к арендодателю за скидкой или иным изменением условий, но стороны не пришли к соглашению в течение 14 рабочих дней. В этом случае прописанные в договоре штрафы не взимаются, но арендодатель вправе удержать внесенный обеспечительный платеж. Воспользоваться правом компании могут только до 1 октября 2020 года.
Изначальная версия законопроекта разрешала расторгнуть договоры без штрафа любому ретейлеру, если он потерял половину оборота.
О том, как торговые сети договариваются об изменениях условий с петербургскими ТЦ, читайте в материале «Фонтанки».