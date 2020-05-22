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22.05.2020 13:05
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Депутаты разрешили малому бизнесу уйти из ТЦ. Госдума приняла закон о расторжении договоров аренды без штрафов

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, регулирующий арендные отношения во время режима повышенной готовности. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента 22 мая.

Нововведения дают право малому и среднему бизнесу, включенному в перечень наиболее пострадавших отраслей, разрывать договоры аренды в одностороннем порядке без штрафных санкций.

Сделать это можно, если арендатор обратился к арендодателю за скидкой или иным изменением условий, но стороны не пришли к соглашению в течение 14 рабочих дней. В этом случае прописанные в договоре штрафы не взимаются, но арендодатель вправе удержать внесенный обеспечительный платеж. Воспользоваться правом компании могут только до 1 октября 2020 года.

Изначальная версия законопроекта разрешала расторгнуть договоры без штрафа любому ретейлеру, если он потерял половину оборота.

О том, как торговые сети договариваются об изменениях условий с петербургскими ТЦ, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

260778831
Ну и чего хорошего? Мелкие магазинчики будут продавать через интернет без всяких налогов.

Налоговая база уже скукоживается как шагреневая кожа.

Но правительству СПБ занятому освоением короновирусных денег на это похоже плевать.
ussr_forever
уходим, уходим, уходим, наступят времена почище.... Мумий Тролль
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