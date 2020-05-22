Драка в канун Рождества с поножовщиной оказалась спором за рынок в центре Петербурга. Участников привезли на беседу с полицией через полгода

Две этнические группы делили рынок в центре Петербурге на севере города в январе 2020 года, когда беседы перетекли в драку и ранения. Через полгода спросили с девяти человек.



О доставлении для разбирательств девяти участников драки 22 мая сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Среди тех, кому задают вопросы, большинство имеют судимости, им от 31 до 52 лет. Из найденного — предмет, похожий на пистолет, и поддельный паспорт.



На разговор их привела драка в канун Рождества. Две группы молодых людей, в общей сложности порядка 40 человек, обсуждали «раздел сфер влияния на рынке в центре города», беседа проходила в кафе на проспекте Художников. Тогда ранения получили двое, уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении вреда здоровью.

