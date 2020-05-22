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22.05.2020 11:14
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Драка в канун Рождества с поножовщиной оказалась спором за рынок в центре Петербурга. Участников привезли на беседу с полицией через полгода

Две этнические группы делили рынок в центре Петербурге на севере города в январе 2020 года, когда беседы перетекли в драку и ранения. Через полгода спросили с девяти человек.

О доставлении для разбирательств девяти участников драки 22 мая сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Среди тех, кому задают вопросы, большинство имеют судимости, им от 31 до 52 лет. Из найденного — предмет, похожий на пистолет, и поддельный паспорт.

На разговор их привела драка в канун Рождества. Две группы молодых людей, в общей сложности порядка 40 человек, обсуждали «раздел сфер влияния на рынке в центре города», беседа проходила в кафе на проспекте Художников. Тогда ранения получили двое, уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении вреда здоровью.

«По оперативным данным, обе группы — преимущественно выходцев из Закавказья — имеют криминальную историю и представляют интересы так называемых «воров в законе», один из которых входит в клан убитого в Турции в 2016 году криминального авторитета», — отметили в ГУ МВД.

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