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21.05.2020 19:36
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Петербургских выпускников обяжут на ЕГЭ надеть маску

167 пунктов готовят в Петербурге для проведения единого государственного экзамена. Об этом сообщила в эфире канала «Санкт-Петербург» специалист комитета по образованию Смольного Анна Грубская 21 мая.

«Санкт-Петербург готов к тому, чтобы обеспечить участников и всех организаторов, которые причастны к проведению ЕГЭ, необходимыми условиями безопасности. В пунктах проведения экзаменов будут соблюдены санитарно-противоэпидемические меры, которые включают обработку помещений и наличие средств индивидуальной защиты», — отметила она.

Выпускников рассадят на расстояние полутора метров. В одной аудитории будет находиться не более 10 школьников. Самый массовый экзамен по русскому языку решено провести в два дня.

Сдача ЕГЭ в стране стартует с 29 июня, зачисление в вузы пройдёт в августе. Школьников освободили от обязательных экзаменов по русскому языку и математике, предоставив право выбирать те предметы, которые требуются при поступлении в вуз. Творческие испытания абитуриенты будут сдавать онлайн.

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Комментарии (3)

Ma-260802031
Но зато можно при желании вместо себя подослать старшего брата, сестру или друга, т. к. под маской не видно :)
footballer12
А что, 29.06 по-прежнему будет ужас-ужас?
И погодите, Сам же вроде сказал, что ЕГЭ дистанционным будет, нет?
Писать егэ в маске, да если еще и жара будет, жестоко. Дети, сил и успехов вам
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