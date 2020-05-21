Петербургских выпускников обяжут на ЕГЭ надеть маску

167 пунктов готовят в Петербурге для проведения единого государственного экзамена. Об этом сообщила в эфире канала «Санкт-Петербург» специалист комитета по образованию Смольного Анна Грубская 21 мая.



«Санкт-Петербург готов к тому, чтобы обеспечить участников и всех организаторов, которые причастны к проведению ЕГЭ, необходимыми условиями безопасности. В пунктах проведения экзаменов будут соблюдены санитарно-противоэпидемические меры, которые включают обработку помещений и наличие средств индивидуальной защиты», — отметила она.