Петербургских выпускников обяжут на ЕГЭ надеть маску

167 пунктов готовят в Петербурге для проведения единого государственного экзамена. Об этом сообщила в эфире канала «Санкт-Петербург» специалист комитета по образованию Смольного Анна Грубская 21 мая.
«Санкт-Петербург готов к тому, чтобы обеспечить участников и всех организаторов, которые причастны к проведению ЕГЭ, необходимыми условиями безопасности. В пунктах проведения экзаменов будут соблюдены санитарно-противоэпидемические меры, которые включают обработку помещений и наличие средств индивидуальной защиты», — отметила она.
Выпускников рассадят на расстояние полутора метров. В одной аудитории будет находиться не более 10 школьников. Самый массовый экзамен по русскому языку решено провести в два дня.
Сдача ЕГЭ в стране стартует с 29 июня, зачисление в вузы пройдёт в августе. Школьников освободили от обязательных экзаменов по русскому языку и математике, предоставив право выбирать те предметы, которые требуются при поступлении в вуз. Творческие испытания абитуриенты будут сдавать онлайн.