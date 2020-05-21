Петербургских выпускников не будут ограничивать в количестве ЕГЭ. Творческие экзамены в вузы пройдут онлайн

Списки ЕГЭ по выбору сформированы в Петербурге. Об этом сообщила в эфире канала «Санкт-Петербург» начальник отдела общего образования комитета по образованию Смольного Анна Грубская 21 мая.

«Есть выпускники, которые выбрали и 5, и 6 экзаменов. Дети и родители сами выбирают, хотят ли они отказаться. Мы будем рассматривать обращения в государственную экзаменационную комиссию», — отметила она.

Поступить в вузы выпускники смогут онлайн. Подача документов будет организована через сайт Госулуг и ресурсы самих университетов. Что касается дополнительных испытаний на творческие, медицинские или специальности, связанные с физической культурой, то они пройдут онлайн. «Дополнительные испытания будут в этом году проходить дистанционно», — заявил председатель совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов.