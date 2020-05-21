FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +9
72.34р79.18р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
21.05.2020 19:05
0
Печать

Петербургских выпускников не будут ограничивать в количестве ЕГЭ. Творческие экзамены в вузы пройдут онлайн

Списки ЕГЭ по выбору сформированы в Петербурге. Об этом сообщила в эфире канала «Санкт-Петербург» начальник отдела общего образования комитета по образованию Смольного Анна Грубская 21 мая.

«Есть выпускники, которые выбрали и 5, и 6 экзаменов. Дети и родители сами выбирают, хотят ли они отказаться. Мы будем рассматривать обращения в государственную экзаменационную комиссию», — отметила она.

Поступить в вузы выпускники смогут онлайн. Подача документов будет организована через сайт Госулуг и ресурсы самих университетов. Что касается дополнительных испытаний на творческие, медицинские или специальности, связанные с физической культурой, то они пройдут онлайн. «Дополнительные испытания будут в этом году проходить дистанционно», — заявил председатель совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов.

Сдача ЕГЭ в России стартует 29 июня. От экзаменов смогут отказаться те, кто не планирует поступать в вуз. Выпускников освободили от обязательных русского языка и математики, предоставив право выбирать только те экзамены, которые требуются при поступлении.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний