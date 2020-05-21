ЕГЭ начнётся с опозданием на месяц, а зачисление в вузы уложат в сжатые сроки.

Когда стартует ЕГЭ и как поступить в вуз. Главное о конце учебного года в России

Фото: Светлана Григошина/«Фонтанка.ру»

Владимир Путин 21 мая очертил рамки выпускной и приёмной кампаний этого года. Процесс перехода школьников в статус студентов займёт два летних месяца, новый учебный год планируется начать традиционно первого сентября. «Фонтанка» публикует главное с президентского совещания по образованию.

ЕГЭ

Единый государственный экзамен во всех регионах начнут сдавать 29 июня. Школьники, которые не собираются поступать в вуз, смогут отказаться от экзаменов. Их аттестуют на основании имеющихся оценок.

Обязательные экзамены отменены. Одиннадцатиклассники выбирают два ЕГЭ, которые им необходимы при поступлении.



На входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники пройдут термометрию. Учащихся рассадят в аудиториях с учётом дистанции в полтора метра. Сдачу самого массового экзамена по русскому языку проведут в два дня.

Выпускники, которые по весомым причинам не смогут присутствовать на ЕГЭ в июне, сдадут экзамен в августе и будут претендовать на оставшиеся места в высших учебных заведениях.

Выпускные экзамены у девятиклассников отменены.

Поступление в вуз

Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов дистанционно. Зачисление пройдёт в августе.

В вузах уже в этом году должны увеличить количество бюджетных мест по приоритетным направлениям развития экономики, социальной сферы. «Считаю, что мы должны пойти на такой шаг уже в текущем году и выделить дополнительные бюджетные места, чтобы не менее 60 процентов выпускников школ смогли претендовать на бесплатное обучение в высших учебных заведениях», — прокомментировал Владимир Путин.

Учебный год планируется начать первого сентября.



Военный призыв

«Мы также уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года», — заявил президент.

«Речь идёт только о весеннем призыве», — объяснили «Фонтанке» в Минобороны. По осенней кампании никаких решений пока не принималось.

Коронавирусную отсрочку от армии получат около 15 тысяч российских выпускников. Законом «О воинской обязанности и военной службе» она и без эпидемии предусмотрена. Успешно сдавшие единый госэкзамен не призываются весной. Таких выпускников, если они не стали студентами, ждут в военкоматах с 1 октября. Нынешнее же решение, по сути, распространяется на тех, кто ЕГЭ провалил.

Летний отдых

Регионам рекомендуют открыть детские оздоровительные лагеря с 1 июля. Дату можно сдвигать как на более ранний, так и на более поздний срок в зависимости от эпидобстановки. Дети смогут отправиться в лагерь только в своём регионе. Масочный режим в оздоровительных учреждениях вводить не планируют.