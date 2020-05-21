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21.05.2020 17:42
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СКА продлил контракт с Ожигановым

Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с защитником Игорем Ожигановым. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды в четверг, 21 мая, соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года.

Игорь Ожиганов — обладатель Кубка Харламова, серебряный призер молодежного чемпионата мира. Перешел в СКА по ходу сезона-2019/20. В 39 матчах в красно-синей форме на счету защитника 14 (2+12) очков при показателе полезности +9. Всего в КХЛ Ожиганов провел 430 игр и набрал 129 (39+90) баллов.

Ранее СКА объявил о переходе канадского нападающего Линдена Вея, ранее выступавшего в ЦСКА.

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