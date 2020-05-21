СКА продлил контракт с Ожигановым

Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с защитником Игорем Ожигановым. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды в четверг, 21 мая, соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года.
Игорь Ожиганов с нами до конца сезона 2021/22!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) May 21, 2020
Защитник перешел в СКА по ходу этого сезона и за 39 матчей набрал 14 очков. Дальше – больше!
Надежной игры и удачи в славном Петербурге!https://t.co/TGe5eeDhsX pic.twitter.com/AeHpSPJDNI
Игорь Ожиганов — обладатель Кубка Харламова, серебряный призер молодежного чемпионата мира. Перешел в СКА по ходу сезона-2019/20. В 39 матчах в красно-синей форме на счету защитника 14 (2+12) очков при показателе полезности +9. Всего в КХЛ Ожиганов провел 430 игр и набрал 129 (39+90) баллов.
Ранее СКА объявил о переходе канадского нападающего Линдена Вея, ранее выступавшего в ЦСКА.