Виват, Петербург! Улицы города начали готовить к безлюдному празднованию 317-летия
Несмотря на то, что празднование 317-летия Петербурга пройдёт в режиме онлайн, главные улицы города начинают преображаться. В ночь на 21 мая Невский проспект украсили триколором, фрегатом, гербом и надписью «Виват, Петербург!».
Цвета российского флага появились за ночь и на других городских магистралях. А кто-то подготовился сильно заранее. Вспомнить хотя бы госучреждения и их странный дизайн-код с триколором в каждом окне.
К 27 мая в Петербурге развесят полторы тысячи флагов, на ограждениях мостов появятся панно, а на столбах с освещением — баннеры. В метро будут проигрывать праздничные ролики. В Смольном отмечают, что по итогу преобразятся тридцать четыре улицы и проспекта. Другие улицы тоже украсят, но поскромнее, а в вагонах метро развесят поздравительные плакаты.
Из-за коронавируса в этом году никаких массовых гуляний в городе не будет. Всё можно будет увидеть на экране компьютера, телевизора или смартфона. Центральными событиями праздника станут шоу барабанщиков DrumПарад и гала-концерт #Петербург317, который будет транслироваться прямо из сердца Петербурга — Петропавловской крепости.