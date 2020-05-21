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21.05.2020 15:58
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Виват, Петербург! Улицы города начали готовить к безлюдному празднованию 317-летия

Несмотря на то, что празднование 317-летия Петербурга пройдёт в режиме онлайн, главные улицы города начинают преображаться. В ночь на 21 мая Невский проспект украсили триколором, фрегатом, гербом и надписью «Виват, Петербург!».

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Цвета российского флага появились за ночь и на других городских магистралях. А кто-то подготовился сильно заранее. Вспомнить хотя бы госучреждения и их странный дизайн-код с триколором в каждом окне.

К 27 мая в Петербурге развесят полторы тысячи флагов, на ограждениях мостов появятся панно, а на столбах с освещением — баннеры. В метро будут проигрывать праздничные ролики. В Смольном отмечают, что по итогу преобразятся тридцать четыре улицы и проспекта. Другие улицы тоже украсят, но поскромнее, а в вагонах метро развесят поздравительные плакаты.

Из-за коронавируса в этом году никаких массовых гуляний в городе не будет. Всё можно будет увидеть на экране компьютера, телевизора или смартфона. Центральными событиями праздника станут шоу барабанщиков DrumПарад и гала-концерт #Петербург317, который будет транслироваться прямо из сердца Петербурга — Петропавловской крепости.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

А здесь многолюдно и праздник

https://brikettoria.blogspot.com/2020/05/hottt-babyes.html
Alex Hay
Странно.. выглядит как это пир во время чумы. У нас самоизоляция и режим готовности к ЧС или что?
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