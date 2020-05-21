Несмотря на то, что празднование 317-летия Петербурга пройдёт в режиме онлайн, главные улицы города начинают преображаться. В ночь на 21 мая Невский проспект украсили триколором, фрегатом, гербом и надписью «Виват, Петербург!».

Цвета российского флага появились за ночь и на других городских магистралях. А кто-то подготовился сильно заранее. Вспомнить хотя бы госучреждения и их странный дизайн-код с триколором в каждом окне.

К 27 мая в Петербурге развесят полторы тысячи флагов, на ограждениях мостов появятся панно, а на столбах с освещением — баннеры. В метро будут проигрывать праздничные ролики. В Смольном отмечают, что по итогу преобразятся тридцать четыре улицы и проспекта. Другие улицы тоже украсят, но поскромнее, а в вагонах метро развесят поздравительные плакаты.