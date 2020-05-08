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08.05.2020 18:52
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Госучреждения Петербурга перед 9 мая завесили окна и фасады российским триколором. Доходит до абсурда

Странную тенденцию в оформлении зданий образовательных учреждений заметили петербуржцы 8 мая. Накануне Дня Победы город оделся в триколор. Но выглядит это странно — как будто в школы и детские сады завезли с десяток флагов и попросили непременно все их использовать.

Фотограф «Фонтанки» прогулялся по улицам города-героя перед 9 Мая и запечатлел столь необычный для данного праздника дизайн-код. Вот, например, детский сад №53 на улице Писарева. На фасаде красуются аж 9 флагов Российской Федерации. А администрация школы №636 на набережной реки Мойки не стала выставлять полотнища под солнце и дождь — триколор здесь выглядывает из окон.

Детский сад №53 на Писарева, 16
Детский сад №53 на Писарева, 16Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Школа №636 на Мойке
Школа №636 на МойкеФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Детская поликлиника №8
Детская поликлиника №8Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

С чем связано такое внимание к государственному символу — непонятно, ведь к Дню Победы он отношения не имеет. Победу над нацистской Германией в Великой Отечественной войне одержал в 1945 году Советский Союз. И именно алый флаг с гербом развевался в мае того года над рейхстагом. Впрочем, не исключено, что город начал готовиться к Дню российского флага за месяц.

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Комментарии (7)

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немасвак
вывешенный таким образом флаг, не является ли оскорблением государственного символа?
hedgehog_
вперед в прошлое. он был при царях торговым флагом. так что это объявление о продаже видимо?
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