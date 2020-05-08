Госучреждения Петербурга перед 9 мая завесили окна и фасады российским триколором. Доходит до абсурда
Странную тенденцию в оформлении зданий образовательных учреждений заметили петербуржцы 8 мая. Накануне Дня Победы город оделся в триколор. Но выглядит это странно — как будто в школы и детские сады завезли с десяток флагов и попросили непременно все их использовать.
Фотограф «Фонтанки» прогулялся по улицам города-героя перед 9 Мая и запечатлел столь необычный для данного праздника дизайн-код. Вот, например, детский сад №53 на улице Писарева. На фасаде красуются аж 9 флагов Российской Федерации. А администрация школы №636 на набережной реки Мойки не стала выставлять полотнища под солнце и дождь — триколор здесь выглядывает из окон.
С чем связано такое внимание к государственному символу — непонятно, ведь к Дню Победы он отношения не имеет. Победу над нацистской Германией в Великой Отечественной войне одержал в 1945 году Советский Союз. И именно алый флаг с гербом развевался в мае того года над рейхстагом. Впрочем, не исключено, что город начал готовиться к Дню российского флага за месяц.