Странную тенденцию в оформлении зданий образовательных учреждений заметили петербуржцы 8 мая. Накануне Дня Победы город оделся в триколор. Но выглядит это странно — как будто в школы и детские сады завезли с десяток флагов и попросили непременно все их использовать.

Фотограф «Фонтанки» прогулялся по улицам города-героя перед 9 Мая и запечатлел столь необычный для данного праздника дизайн-код. Вот, например, детский сад №53 на улице Писарева. На фасаде красуются аж 9 флагов Российской Федерации. А администрация школы №636 на набережной реки Мойки не стала выставлять полотнища под солнце и дождь — триколор здесь выглядывает из окон.