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21.05.2020 12:35
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Петербургская промышленность в январе — апреле просела на 2,9 % к прошлому году

Промышленное производство в Петербурге в январе — апреле упало на 2,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных Петростата.

Для сравнения, по итогам первого квартала показатель составлял +2,5 %. Таким образом, в апреле объемы выпуска значительно упали по сравнению с показателями предыдущего года. По сравнению с квартальными показателями — на 5,4 процентных пункта.

Обрабатывающие производства за январь — апрель потеряли 3,4 п.п. (по итогам первых трех месяцев рост составлял 4,6 %).

Резко упал выпуск машин и оборудования — на 13,9 % (по итогам трех месяцев +1,1 %), электрического оборудования — 13,8 % (по итогам трех месяцев +3,1 %), автомобилей на 19 % (по итогам трех месяцев —2,7 %)

Производство лекарств выросло на 20,7 % в январе — апреле (за три месяца +17,2 %), одежды — на 16,3 % (за три месяца —10,2 %) продуктов питания — на 3,3 % (за три месяца +3,9 %).

Напомним, режим коронавирусных каникул, остановивших значительную часть производственных мероприятий, заработал в России с 28 марта.

Впрочем, снижение объемов промышленного производства в Северной столице началось еще в феврале: так, если за январь рост показателя составил 4,4 %, то за январь —февраль 3,6 %, январь — март — уже 2,5%. До этого индекс стабильно рос: в целом за 2019 год темпы составили 4,8 %.

По оценке правительства Петербурга, валовый региональный продукт в результате распространения коронавирусной инфекции упадет на 20 %.

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Комментарии (1)

260778831
Смольный ждет, когда по его окна начут пустыми кастрюлями стучать?

Немедленно снимите все ограничения!
Это нужно сделать прямо сейчас!

Дайте людям работать!!!
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