Петербургская промышленность в январе — апреле просела на 2,9 % к прошлому году

Для сравнения, по итогам первого квартала показатель составлял +2,5 % . Таким образом, в апреле объемы выпуска значительно упали по сравнению с показателями предыдущего года. По сравнению с квартальными показателями — на 5,4 процентных пункта.

Промышленное производство в Петербурге в январе — апреле упало на 2,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных Петростата.

Резко упал выпуск машин и оборудования — на 13,9 % (по итогам трех месяцев +1,1 % ), электрического оборудования — 13,8 % (по итогам трех месяцев +3,1 % ), автомобилей на 19 % (по итогам трех месяцев —2,7 % )

Производство лекарств выросло на 20,7 % в январе — апреле (за три месяца +17,2 % ), одежды — на 16,3 % (за три месяца —10,2 % ) продуктов питания — на 3,3 % (за три месяца +3,9 % ).

Напомним, режим коронавирусных каникул, остановивших значительную часть производственных мероприятий, заработал в России с 28 марта.

Впрочем, снижение объемов промышленного производства в Северной столице началось еще в феврале: так, если за январь рост показателя составил 4,4 % , то за январь —февраль 3,6 % , январь — март — уже 2,5% . До этого индекс стабильно рос: в целом за 2019 год темпы составили 4,8 % .