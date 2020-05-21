Петербургская промышленность в январе — апреле просела на 2,9 % к прошлому году
Промышленное производство в Петербурге в январе — апреле упало на
Для сравнения, по итогам первого квартала показатель составлял
Обрабатывающие производства за январь — апрель потеряли 3,4 п.п. (по итогам первых трех месяцев рост составлял
Резко упал выпуск машин и оборудования — на
Производство лекарств выросло на
Напомним, режим коронавирусных каникул, остановивших значительную часть производственных мероприятий, заработал в России с 28 марта.
Впрочем, снижение объемов промышленного производства в Северной столице началось еще в феврале: так, если за январь рост показателя составил
По оценке правительства Петербурга, валовый региональный продукт в результате распространения коронавирусной инфекции упадет на