Турция передумала пускать российских туристов с июня. Даже через тесты на коронавирус

Министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа заявил, что, несмотря на открытие курортов, пускать на них туристов из стран, где эпидемия новой инфекции не пошла на спад, не будут. В стоп-лист на июнь попала и Россия. Заявление министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа 20 мая цитирует ТАСС.



«Туристический сезон мы начнем только с внутреннего туризма. Будем смотреть, как обстоит ситуация в тех странах, откуда мы ждем туристов. Мы не думаем принимать путешественников в июне из России и других стран, где все еще остается много случаев заражения коронавирусом», — заявил чиновник на пресс-конференции в Анкаре.

