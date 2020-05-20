Турция передумала пускать российских туристов с июня. Даже через тесты на коронавирус
Министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа заявил, что, несмотря на открытие курортов, пускать на них туристов из стран, где эпидемия новой инфекции не пошла на спад, не будут. В стоп-лист на июнь попала и Россия. Заявление министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа 20 мая цитирует ТАСС.
«Туристический сезон мы начнем только с внутреннего туризма. Будем смотреть, как обстоит ситуация в тех странах, откуда мы ждем туристов. Мы не думаем принимать путешественников в июне из России и других стран, где все еще остается много случаев заражения коронавирусом», — заявил чиновник на пресс-конференции в Анкаре.
Путешествия внутри страны также будут с некоторыми ограничениями. Так, туристам придется использовать разработанное мобильное приложение. «Через него можно будет получить специальный код. Если у человека будет выявлен риск заражения коронавирусом, то ему откажут в разрешении на поездку», — добавил министр.
Ранее власти страны анонсировали начало туристического сезона уже в конце мая, а отели страны заверили, что не будут отказываться от системы «все включено». Также туристов в аэропортах должны были встречать медики, которые бы делали с 1 июня тесты на COVID-2019 для всех пассажиров.
Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 151 тыс., умерли 4 199 человек, выздоровели 112 895.