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20.05.2020 12:20
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Зеленский пообещал Порошенко «немало приключений и немало приговоров»

Президент Украины провел большую пресс-конференцию, на которой прокомментировал скандал с его предшественником.

«Они так управляли страной, что их ждет немало приключений и немало приговоров», — заявил 20 мая Владимир Зеленский в ходе обращения, которое транслировал офис украинского президента.

По его словам, расследовать преступления предыдущей власти должны правоохранительные органы. Зеленский также отметил, что знает о «Байденгейте» или опубликованных телефонных разговорах Петра Порошенко и Джо Байдена. «Это не последний звонок, который увидят украинцы <...> Это могут квалифицировать как госизмену — но это к правоохранителям», — рассказал президент Украины.

Накануне депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров Порошенко и Байдена, на которых они осуждают решения украинского лидера. После этого СМИ сообщили о возбужденном в отношении экс-президента деле о госизмене.

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