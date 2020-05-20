Зеленский пообещал Порошенко «немало приключений и немало приговоров»
Президент Украины провел большую пресс-конференцию, на которой прокомментировал скандал с его предшественником.
«Они так управляли страной, что их ждет немало приключений и немало приговоров», — заявил 20 мая Владимир Зеленский в ходе обращения, которое транслировал офис украинского президента.
По его словам, расследовать преступления предыдущей власти должны правоохранительные органы. Зеленский также отметил, что знает о «Байденгейте» или опубликованных телефонных разговорах Петра Порошенко и Джо Байдена. «Это не последний звонок, который увидят украинцы <...> Это могут квалифицировать как госизмену — но это к правоохранителям», — рассказал президент Украины.
Накануне депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров Порошенко и Байдена, на которых они осуждают решения украинского лидера. После этого СМИ сообщили о возбужденном в отношении экс-президента деле о госизмене.