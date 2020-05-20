Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене Порошенко при переговорах с Байденом
Офис генпрокурора Украины возбудил дело о госизмене и злоупотреблении властью в отношении экс-президента страны Петра Порошенко.
Как 20 мая пишет издание «Украинская правда», к материалам производства должна быть приобщена флешка с аудиозаписями, где, вероятно, звучат голоса экс-президента Украины Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри. Аудио могут свидетельствовать о давлении американских политиков на украинского лидера. Материалы ранее обнародовал народный депутат Украины Андрей Деркач.
По его утверждению, люди на записях предположительно 2015–2016 годов обсуждают получение одного миллиарда долларов по схеме международной коррупции и увольнении Виктора Шокина, который занимал кресло генпрокурора Украины.
Некоторые разговоры также касаются отсутствия у Порошенко парламентской коалиции, утверждения Радой правительства Владимира Гройсмана и других внутренних дел страны.
Как считает Деркач, всё это можно счесть достаточным доказательством госизмены Петра Порошенко.