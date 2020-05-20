Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене Порошенко при переговорах с Байденом

Как 20 мая пишет издание «Украинская правда», к материалам производства должна быть приобщена флешка с аудиозаписями, где, вероятно, звучат голоса экс-президента Украины Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри. Аудио могут свидетельствовать о давлении американских политиков на украинского лидера. Материалы ранее обнародовал народный депутат Украины Андрей Деркач.

Офис генпрокурора Украины возбудил дело о госизмене и злоупотреблении властью в отношении экс-президента страны Петра Порошенко.

По его утверждению, люди на записях предположительно 2015–2016 годов обсуждают получение одного миллиарда долларов по схеме международной коррупции и увольнении Виктора Шокина, который занимал кресло генпрокурора Украины.

Некоторые разговоры также касаются отсутствия у Порошенко парламентской коалиции, утверждения Радой правительства Владимира Гройсмана и других внутренних дел страны.

Как считает Деркач, всё это можно счесть достаточным доказательством госизмены Петра Порошенко.