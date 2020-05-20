Россияне из-за пандемии коронавируса урезали покупки по кредитным картам до минимума за пять лет

Месяц самоизоляции в российских регионах серьезно повлиял на желание держателей кредитных карт покупать в долг: уровень утилизации кредиток (доля используемого лимита по карте) в апреле упал ниже половины, до 47,4%, а еще в марте он составлял 53,1%, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Это самое серьезное снижение за пять лет, а сам показатель утилизации вернулся к уровню января—февраля 2015 года, пишет 20 мая РБК.



Доля, или уровень, утилизации — часть лимита по кредитной карте, которую использует заемщик. Если банк выдал кредитную карту, а заемщик ее ни разу не использовал, уровень утилизации считается нулевым. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) и БКИ «Эквифакс», которые вместе с НБКИ входят в топ-3 крупнейших бюро на рынке, не смогли оперативно предоставить данные. Снижение уровня утилизации подтверждают в «Открытии» и Райффайзенбанке, представитель ВТБ сообщил, что утилизация кредиток банка практически не снижается.



По оценкам НБКИ, в апреле российские банки оформили всего 310 тыс. новых кредитных карт, что на 63,5% меньше результатов марта. Совокупный объем лимита по выданным картам составил 19 млрд руб. (-64,7% к марту). Из данных ОКБ следует, что выдачи кредиток за месяц упали на 73% в количественном и на 77% в денежном выражении.

