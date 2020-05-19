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19.05.2020 13:54
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На «Беговую» пустили пассажиров. Женщина с запрещенным тренировала экстренные службы

Станция метро Петербурга «Беговая» открыта спустя полчаса проверки подозрительной пассажирки. Закрытие вестибюля оказалось плановым.

Как сообщает пресс-служба городского метрополитена, станция работает в штатном режиме с половины второго днем 19 мая. Безопасности пассажиров ничего не угрожает.

Специалисты ОМОН ГУ Росгвардии осмотрели предмет и установили, что это макет гранаты Ф-1, опасности не представляет

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Как сообщалось ранее, поезда проезжали «Беговую» без остановок, а пассажиров не пускали в вестибюль из-за женщины на входе. Как выяснила «Фонтанка», запрещенное при себе она везла в качестве тренировки для сотрудников, так на «Беговой» выглядели учения.

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

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Комментарии (13)

syshsun
Она сама им показала "запрещенное" или охранники получили право на досмотр граждан.Свистоперделка там пищит без умолку.
Jameson
"поезда проезжали станцию без остановок"
Куда проезжали? Это конечная!!
260778831
Новый мем: женщина с запрещенным?

Запрещенный это фамилия?
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