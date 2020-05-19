На «Беговую» пустили пассажиров. Женщина с запрещенным тренировала экстренные службы
Станция метро Петербурга «Беговая» открыта спустя полчаса проверки подозрительной пассажирки. Закрытие вестибюля оказалось плановым.
Как сообщает пресс-служба городского метрополитена, станция работает в штатном режиме с половины второго днем 19 мая. Безопасности пассажиров ничего не угрожает.
Специалисты ОМОН ГУ Росгвардии осмотрели предмет и установили, что это макет гранаты Ф-1, опасности не представляет
Как сообщалось ранее, поезда проезжали «Беговую» без остановок, а пассажиров не пускали в вестибюль из-за женщины на входе. Как выяснила «Фонтанка», запрещенное при себе она везла в качестве тренировки для сотрудников, так на «Беговой» выглядели учения.