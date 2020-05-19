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19.05.2020 13:08
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«Беговую» закрыли из-за подозрительной пассажирки на входе. Поезда на станции не останавливаются

Станция метро Петербурга «Беговая» закрыта на время досмотра пассажирки, которая хотела зайти в подземку с запрещенным. Поезда проезжают платформу без остановки.

Как сообщает пресс-служба метрополитена 19 мая «Беговую» закрыли в 12:54 «по техническим причинам», поезда следуют сразу на «Приморскую». Как рассказали «Фонтанке» читатели, по громкой связи сообщается об обнаружении бесхозного предмета. В метро изданию уточнили, что закрывать станцию пришлось из-за пассажирки на входе. Во время досмотра у нее нашли запрещенный к провозу предмет, не пускать других пассажиров велели сотрудники полиции.

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Комментарии (16)

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260778831
Не пустили с запрещенным.

Интересная фамилия - Запрещенный.
Он ей муж или так?
260741301
"Станция Беговая, следующая остановка - Камппи"
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