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18.05.2020 22:45
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Китай подтвердил закрытие на карантин уезда Шулань из-за вспышки COVID-19

Китай подтвердил закрытие на карантин из-за вспышки COVID-19 одного из регионов страны, власти КНР закрыли на карантин жилые районы городского уезда Шулань китайской провинции Цзилинь (северо-восточная часть страны), сообщило агентство "Синьхуа" 18 мая.

Ранее о закрытии на карантин части страны сообщило агентство Блумберг.

С 7 мая в уезде Шулань было зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, местные власти сообщили о 535 случаях близкого контактирования с инфицированными. В связи с этим 18 мая с 12:00 в жилых районах, где было зафиксировано распространение коронавируса, введены строгие профилактические меры с запретом на свободное передвижение без разрешения администрации. Местные магазины и супермаркеты организуют доставку необходимых продуктов для жителей на карантине. Домохозяйствам разрешено отправлять одного члена семьи раз в неделю за покупками жизненно необходимых предметов.

По данным на 19:00 воскресенья мск, общее число подтвержденных случаев заражения в КНР достигло 82 954, 4 634 человека умерли, 78 238 вылечились и выписаны из медучреждений. В настоящее время 82 человека в стране по-прежнему проходят лечение, состояние восьми из них оценивается как тяжелое.

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Комментарии (2)

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