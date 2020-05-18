Bloomberg: На карантин из-за вспышки коронавируса в Китае отправили 108 миллионов человек. COVID-19 мог прийти из России
Власти нескольких провинций на северо-востоке Китая ввели особый режим из-за коронавируса и отправили на карантин 108 миллионов человек. Согласно данным издания Bloomberg, речь идёт о повторной масштабной вспышке.
По имеющейся информации, эпицентром стал город Шулань. В провинциях Цзилинь и Ляонин введён режим ограничений, остановлено транспортное сообщение, закрыты школы, от местных жителей потребовали соблюдать режим изоляции. Правительство пообещало закрыть жилые комплексы: выезжать за продуктами и предметами первой необходимости можно лишь на два часа каждые два дня.
В аптеках запрещено продавать быстродействующие препараты от лихорадки и симптомов простуды, чтобы горожане не могли их скрыть.
Как отмечает Bloomberg, китайские чиновники не знают, откуда именно началось повторное распространение инфекции. Согласно одной из версий, граждане могли заразиться COVID-19 после контакта с теми, кто вернулся из России. Провинция Цзилинь граничит с Приморьем.