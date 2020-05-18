Bloomberg: На карантин из-за вспышки коронавируса в Китае отправили 108 миллионов человек. COVID-19 мог прийти из России

Власти нескольких провинций на северо-востоке Китая ввели особый режим из-за коронавируса и отправили на карантин 108 миллионов человек. Согласно данным издания Bloomberg, речь идёт о повторной масштабной вспышке.

По имеющейся информации, эпицентром стал город Шулань. В провинциях Цзилинь и Ляонин введён режим ограничений, остановлено транспортное сообщение, закрыты школы, от местных жителей потребовали соблюдать режим изоляции. Правительство пообещало закрыть жилые комплексы: выезжать за продуктами и предметами первой необходимости можно лишь на два часа каждые два дня.