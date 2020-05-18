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18.05.2020 19:35
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Bloomberg: На карантин из-за вспышки коронавируса в Китае отправили 108 миллионов человек. COVID-19 мог прийти из России

Власти нескольких провинций на северо-востоке Китая ввели особый режим из-за коронавируса и отправили на карантин 108 миллионов человек. Согласно данным издания Bloomberg, речь идёт о повторной масштабной вспышке.

По имеющейся информации, эпицентром стал город Шулань. В провинциях Цзилинь и Ляонин введён режим ограничений, остановлено транспортное сообщение, закрыты школы, от местных жителей потребовали соблюдать режим изоляции. Правительство пообещало закрыть жилые комплексы: выезжать за продуктами и предметами первой необходимости можно лишь на два часа каждые два дня.

В аптеках запрещено продавать быстродействующие препараты от лихорадки и симптомов простуды, чтобы горожане не могли их скрыть.

Как отмечает Bloomberg, китайские чиновники не знают, откуда именно началось повторное распространение инфекции. Согласно одной из версий, граждане могли заразиться COVID-19 после контакта с теми, кто вернулся из России. Провинция Цзилинь граничит с Приморьем.

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Комментарии (14)

W Bons
для китайцев 108 Лямов отправить в карантин проще , чем в нашем славном городе микрорайон
Согласно одной из версий, граждане могли заразиться COVID-19 после контакта с теми, кто вернулся из России. Провинция Цзилинь граничит с Приморьем. /// Согласно одной из версий, но после неё другие можно уже не излагать." Из России? Мы так и знали...Откуда же ещё?"
Diagnoz
Мы все умрем...
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