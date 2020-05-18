В сети «Красное и белое» на Урале зафиксирована вспышка коронавируса. Заболели 136 человек

«Из 232 протестированных человек COVID-19 был подтвержден больше чем у половины — у 136 сотрудников. Всего в организации работает 834 человека, у многих есть признаки ОРВИ, в ближайшее время анализы на коронавирус возьмут у каждого. Пока госпитализированы только 26 сотрудников. Остальные находятся на самоизоляции дома», — написал он 18 мая в своем Instagram.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в логистической компании, которая развозит товар по магазинам сети «Красное и белое», произошла крупная вспышка коронавируса.

В связи с этим он принял решение о продлении большинства ограничительных мер в регионе до 25 мая. Это касается и масочного режима, и обязательной изоляции людей старше 65 лет.

В конце прошлого года российский ретейлер «Дикси», сети алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое» завершили слияние компаний в единый розничный бизнес. Теперь под этими вывесками в России работают более 13 тысяч магазинов — это третий по обороту розничный ретейлер в РФ.