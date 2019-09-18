Алкогольное слияние. «Дикси» завершила объединение с алкомаркетами «Бристоль» и «Красное и белое»

Российский ретейлер «Дикси», сеть алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое» завершили слияние компаний в единый розничный бизнес. Об этом говорится в совместном сообщении компаний 18 сентября.

Владельцами новой холдинговой компании «ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед», зарегистрированной в мае на Кипре, стали бенефициары «Дикси» и «Бристоля» — Игорь Кесаев и Сергей Кациев (51%), «Красного и белого» – Сергей Студенников (49%).

Партнеры не вносили денежные средства в совместную компанию, только принадлежащие им доли в бизнесах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Студенникова. О намерении компаний объединить бизнес стало известно в начале 2019 года.

Под вывесками «Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» в России работают более 13 тысяч магазинов. Таким образом, в результате появится третий по обороту розничный ретейлер в РФ с оборотом около 800 млрд рублей без НДС.