Китай планирует выделить 2 млрд долларов пострадавшим от коронавируса странам
Китай анонсировал финансовую помощь пострадавшим от Covid-2019 государствам в следующие два года.
«Китай предоставит 2 миллиарда долларов США в течение двух лет, чтобы помочь в ситуации с COVID-2019, а также с экономическим и социальным развитием в затронутых пандемией странах», — цитирует 18 мая заявление Си Цзиньпиня CNBC.
Во время своего выступления на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения китайский лидер не уточнил, какие конкретно страны смогут рассчитывать на помощь от Китая. Однако он заверил, что упор будет сделан на развивающиеся государства.
Си Цзиньпинь рассказал, что Пекин надеется на скорейшее создание вакцины от COVID-2019, которая станет «глобальным общественным благом». Он заверил, что китайские специалисты работают над антикоронавирусным препаратом.
В континентальном Китае выявили уже