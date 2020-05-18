«Ситуация складывается непросто». Путин прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в Дагестане и призвал мусульман остаться дома в Ураза-байрам
Президент России провел отдельное совещание с руководством Дагестана, чтобы обсудить ситуацию с COVID-2019 в республике.
«В Дагестане ситуация сейчас складывается непросто. Фиксируются все новые случаи выявления болезни, ее тяжелых осложнений. В последние дни система здравоохранения региона работает с серьезной нагрузкой. <...> Увеличивается число трагических исходов, в том числе среди самих медицинских работников», — заявил 18 мая Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Президент также заметил, что люди говорят о невозможности всегда и везде получить медицинскую помощь «своевременно и в полном объеме». Он также со ссылкой на врачей констатировал, что основной причиной осложнений у населения региона стало позднее обращение за медпомощью и самолечение.
Также Путин обратился к жителям Дагестана и мусульманам России с просьбой прислушаться к муфтиям и провести Ураза-байрам дома. Ранее об этом, например, попросил муфтий Петербурга. «Священнослужители призывают последователей ислама в нынешнее время отметить этот праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиций собираться вместе <...> Рассчитываю, что это авторитетное мнение обязательно будет услышано», — заявил глава государства.
Владимир Путин также констатировал, что в стране сохраняется опасность распространения коронавируса, несмотря на стабилизацию ситуации.
В Дагестане с начала пандемии было выявлено 3460 случаев COVID-2019. Общее число заболевших по России составляет 290678.