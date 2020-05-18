«Ситуация складывается непросто». Путин прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в Дагестане и призвал мусульман остаться дома в Ураза-байрам

Президент России провел отдельное совещание с руководством Дагестана, чтобы обсудить ситуацию с COVID-2019 в республике.

«В Дагестане ситуация сейчас складывается непросто. Фиксируются все новые случаи выявления болезни, ее тяжелых осложнений. В последние дни система здравоохранения региона работает с серьезной нагрузкой. <...> Увеличивается число трагических исходов, в том числе среди самих медицинских работников», — заявил 18 мая Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Президент также заметил, что люди говорят о невозможности всегда и везде получить медицинскую помощь «своевременно и в полном объеме». Он также со ссылкой на врачей констатировал, что основной причиной осложнений у населения региона стало позднее обращение за медпомощью и самолечение.