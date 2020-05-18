Муфтий Петербурга просит мусульман праздновать Ураза-байрам дома

Окончание поста в месяце Рамадан приходится на конец этой недели. Поэтому муфтий духовного управления мусульман Петербурга и Северо-Западного региона обратился к единоверцам с просьбой соблюдать санитарно-эпидемические ограничения.



«23 мая заканчивается Великий пост в месяце Рамадан. С завершением этого Благословенного месяца наступает трехдневный праздник разговения Ураза-байрам. В связи со сложившейся в Петербурге и других регионах России сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России призывает всех правоверных мусульман строго соблюдать принятые региональными и санитарными властями меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и во время празднования Ураза-байрама», — говорится в обращении, которое 18 мая распространила администрация Петербурга.

