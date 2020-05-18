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18.05.2020 10:53
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Муфтий Петербурга просит мусульман праздновать Ураза-байрам дома

Окончание поста в месяце Рамадан приходится на конец этой недели. Поэтому муфтий духовного управления мусульман Петербурга и Северо-Западного региона обратился к единоверцам с просьбой соблюдать санитарно-эпидемические ограничения.

«23 мая заканчивается Великий пост в месяце Рамадан. С завершением этого Благословенного месяца наступает трехдневный праздник разговения Ураза-байрам. В связи со сложившейся в Петербурге и других регионах России сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России призывает всех правоверных мусульман строго соблюдать принятые региональными и санитарными властями меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и во время празднования Ураза-байрама», — говорится в обращении, которое 18 мая распространила администрация Петербурга.

Так как власти города до 31 мая 2020 года продлили запрет на проведение массовых мероприятий, а также запрет на посещение гражданами объектов (территорий) религиозных организаций, в дни празднования Ураза-байрама, 24–26 мая 2020 года, муфтий просит соблюдать режим самоизоляции, не участвовать в массовых мероприятиях и использовать возможность празднования дома.

24 мая 2020 года духовное управление организует онлайн-трансляцию праздничной проповеди.

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Комментарии (3)

мухомор
в Апрашке барашков прилюдно резать будут?
zavval
Поддерживаю просьбу, при условии, что "дома" - это на исторической родине.)
ussr_5e4d4b41561db
ждём трансляцию с Горьковской от Фонтанки, как приезжие соблюдают карантинные мероприятия.... чую я увидим всё наоборот... опять во дворах будут баранов резать, дикари... 21-й век на дворе, век цифровых технологий во всём мире, а в Роиссии до сих пор тотемы ставят и на них молятся...
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