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18.05.2020 14:17
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Коронавирус обнаружили у 31 курсанта Михайловской военной артиллерийской академии. Они поехали в Бурятию на каникулы

Коронавирус обнаружили у курсантов Михайловской военной артиллерийский академии, которые приехали в Бурятию из Петербурга на каникулы. Информацию о 31 заразившемся курсанте 18 мая передаёт ТАСС со ссылкой на сообщение республиканского управления Роспотребнадзора.

«Большая часть из них — 18 человек — проживает в Кабанском районе. 10 заболевших курсантов в настоящее время госпитализированы, 21 — без клинических проявлений, они проходят амбулаторное лечение», — цитирует сообщение специалистов издание.

Отмечается, что все случаи были выявлены не за один раз: студенты приезжали из Петербурга друг за другом. Всех их проверили в аэропорту и выдали предписание об обязательной самоизоляции.

Это не первый случай массовых заражений COVID-19 среди курсантов. Согласно отчёту Минобороны, к 13 мая пневмонию нового типа с начала пандемии обнаружили у 1244 учащихся военных вузов в стране.

В петербургском Военмеде был отстранён от должности глава академии генерал-майор медицинской службы Александр Фисун. О заболевших в учебном заведении под его началом общественности рассказывали близкие курсантов, пока те были «в очаге заражения». Официальное подтверждение информации о положительных тестах среди слушателей появилось лишь после публикаций в СМИ.

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