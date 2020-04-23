Начальник Военмеда отстранён от должности. К заболевшим курсантам приехала комиссия Минобороны
Генерал-майор медицинской службы Александр Фисун отстранён от руководства Военно-медицинской академией в Петербурге. Разбираться со вспышкой в вузе COVID-19 будет комиссия Минобороны.
Отстранение Фисуна от должности «Фонтанке» и «Доктору Питеру» подтвердили несколько источников. По данным нашего издания, командование Министерства обороны определило для себя следующий алгоритм: на время административного расследования начальника академии от должности отстранить, параллельно на имя президента Путина подготовить представление об увольнении Александра Фисуна с военной службы.
О массовом заболевании слушателей ВМедА им. Кирова стало известно в начале недели. После публикаций в СМИ департамент информационного обеспечения был вынужден признать: положительные тесты выявлены на иностранном факультете, ещё 55 курсантам других факультетов подтверждён диагноз COVID-19.