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Начальник ВМедА отстранен от должности

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23.04.2020 11:37
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Начальник Военмеда отстранён от должности. К заболевшим курсантам приехала комиссия Минобороны

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Генерал-майор медицинской службы Александр Фисун отстранён от руководства Военно-медицинской академией в Петербурге. Разбираться со вспышкой в вузе COVID-19 будет комиссия Минобороны.

Отстранение Фисуна от должности «Фонтанке» и «Доктору Питеру» подтвердили несколько источников. По данным нашего издания, командование Министерства обороны определило для себя следующий алгоритм: на время административного расследования начальника академии от должности отстранить, параллельно на имя президента Путина подготовить представление об увольнении Александра Фисуна с военной службы.

О массовом заболевании слушателей ВМедА им. Кирова стало известно в начале недели. После публикаций в СМИ департамент информационного обеспечения был вынужден признать: положительные тесты выявлены на иностранном факультете, ещё 55 курсантам других факультетов подтверждён диагноз COVID-19.

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Комментарии (4)

Djnyana
С моей глупой точки зрения, Начальник Военно-Медицинской Академии, не просто - Врач, но.. - Бог Врачей.., Врач Врачевателей..
Николай Невский
Соблюдение мер требуют огромных затрат , а не выдачу одной маски. В военных заведениях возможности какого-либо социального дистанцирования минимальны. Потратишь лишние деньги не по той статье бюджета- посадят, люди заболеют, могут уволить или посадить. Конечно , не позавидуешь. А еще печальней, когда ты медик и наверняка всю эту ситуацию понимаешь.
Djnyana
я, конечно, слышал про дело врачей, но.. тут уж.. Жопа Господа..
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