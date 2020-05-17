Минкульт просит Роспотребнадзор подготовить рекомендации для открытия кинотеатров

Министерство культуры РФ и крупнейшие кинотеатральные сети обратились в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации для возобновления работы кинотеатров. Об этом 17 мая сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



В Минкульте подчеркнули, что понимают, что кинотеатры смогут открыться только «после снятия ограничительных санитарно-эпидемиологических мер». Решение о возобновлении их деятельности будут принимать региональные власти.



Кроме того, министерство сотрудничает с регионами для того, чтобы вновь начать киносъемочную деятельность.

