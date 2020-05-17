Минкульт просит Роспотребнадзор подготовить рекомендации для открытия кинотеатров
Министерство культуры РФ и крупнейшие кинотеатральные сети обратились в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации для возобновления работы кинотеатров. Об этом 17 мая сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Минкульте подчеркнули, что понимают, что кинотеатры смогут открыться только «после снятия ограничительных санитарно-эпидемиологических мер». Решение о возобновлении их деятельности будут принимать региональные власти.
Кроме того, министерство сотрудничает с регионами для того, чтобы вновь начать киносъемочную деятельность.
«Для этого направлены письма в адрес руководства субъектов РФ с просьбой в самое ближайшее время проинформировать о возможных сроках возобновления киносъемочной деятельности на территории отдельно взятого региона. При этом съемочный процесс должен будет проходить в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора», - уточнили в Минкульте.