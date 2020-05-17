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17.05.2020 20:19
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Минкульт просит Роспотребнадзор подготовить рекомендации для открытия кинотеатров

Министерство культуры РФ и крупнейшие кинотеатральные сети обратились в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации для возобновления работы кинотеатров. Об этом 17 мая сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минкульте подчеркнули, что понимают, что кинотеатры смогут открыться только «после снятия ограничительных санитарно-эпидемиологических мер». Решение о возобновлении их деятельности будут принимать региональные власти.

Кроме того, министерство сотрудничает с регионами для того, чтобы вновь начать киносъемочную деятельность.

«Для этого направлены письма в адрес руководства субъектов РФ с просьбой в самое ближайшее время проинформировать о возможных сроках возобновления киносъемочной деятельности на территории отдельно взятого региона. При этом съемочный процесс должен будет проходить в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора», - уточнили в Минкульте.

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Комментарии (3)

260778831
Министерство культуры РФ - мазохисты такое просить.
ussr_5e4d4b41561db
судя по безмозглым действиям правительства: "кина не будет, электричество кончилось"
sli4
НИ КАКИХ, кино!!! С начало..работу!!!!
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