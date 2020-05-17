Задания ЕГЭ не будут упрощать из-за эпидемии коронавируса

Задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не собираются никак изменять из-за пандемии коронавируса. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» 17 мая заявила глава подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.



«В условиях четырехлетнего действия результатов ЕГЭ мы просто не имеем морального права ни облегчить, ни сделать сложнее материалы ЕГЭ», — подчеркнула Решетникова (цитата по ТАСС).



По ее словам, никаких оснований для упрощения экзамена нет, ведь у одиннадцатиклассников достаточно времени на подготовку. Напомним, ранее в Рособрнадзоре заявили, что рассматривают 19 июня в качестве одной из дат для начала ЕГЭ.