Задания ЕГЭ не будут упрощать из-за эпидемии коронавируса

Задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не собираются никак изменять из-за пандемии коронавируса. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» 17 мая заявила глава подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.
«В условиях четырехлетнего действия результатов ЕГЭ мы просто не имеем морального права ни облегчить, ни сделать сложнее материалы ЕГЭ», — подчеркнула Решетникова (цитата по ТАСС).
По ее словам, никаких оснований для упрощения экзамена нет, ведь у одиннадцатиклассников достаточно времени на подготовку. Напомним, ранее в Рособрнадзоре заявили, что рассматривают 19 июня в качестве одной из дат для начала ЕГЭ.
В Петербурге в досрочный и основной периоды ЕГЭ готовились сдать более 38 тысяч человек. Из них 27 053 одиннадцатиклассника, 7902 выпускника прошлых лет, 233 человека, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в предыдущие годы, и 3782 обучающихся профессиональных образовательных учреждений.