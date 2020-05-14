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14.05.2020 16:24
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Рособрнадзор решил перенести ЕГЭ на полторы недели

Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала ЕГЭ. Об этом 14 мая сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз. Сроки сдачи ЕГЭ переносятся на более поздние даты. В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки. Окончательное решение по дням проведения экзаменов будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации», — говорится в заявлении Рособрнадзора.

Ранее Российская ассоциация вузов предложила перенести экзамен на конец июля. Минздрав, в свою очередь, хотел сдвинуть ЕГЭ на август или даже сентябрь. 13 мая Министерство просвещения все-таки решило перенести экзамен из-за эпидемии коронавируса на более поздний срок, но конкретных дат чиновники не назвали.

В Петербурге в досрочный и основной периоды ЕГЭ готовились сдать более 38 тысяч человек. Из них 27 053
одиннадцатиклассника, 7902 выпускника прошлых лет, 233 человека, не
прошедшие государственную итоговую аттестацию в предыдущие годы, и 3782
обучающихся профессиональных образовательных учреждений.

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