Рособрнадзор решил перенести ЕГЭ на полторы недели

Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала ЕГЭ. Об этом 14 мая сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз. Сроки сдачи ЕГЭ переносятся на более поздние даты. В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки. Окончательное решение по дням проведения экзаменов будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации», — говорится в заявлении Рособрнадзора.
Ранее Российская ассоциация вузов предложила перенести экзамен на конец июля. Минздрав, в свою очередь, хотел сдвинуть ЕГЭ на август или даже сентябрь. 13 мая Министерство просвещения все-таки решило перенести экзамен из-за эпидемии коронавируса на более поздний срок, но конкретных дат чиновники не назвали.
В Петербурге в досрочный и основной периоды ЕГЭ готовились сдать более 38 тысяч человек. Из них 27 053
одиннадцатиклассника, 7902 выпускника прошлых лет, 233 человека, не
прошедшие государственную итоговую аттестацию в предыдущие годы, и 3782
обучающихся профессиональных образовательных учреждений.