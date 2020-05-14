Рособрнадзор решил перенести ЕГЭ на полторы недели

Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала ЕГЭ. Об этом 14 мая сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.



«ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз. Сроки сдачи ЕГЭ переносятся на более поздние даты. В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки. Окончательное решение по дням проведения экзаменов будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации», — говорится в заявлении Рособрнадзора.

