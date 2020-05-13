ЕГЭ решено перенести «на более поздний срок», экзамены для девятиклассников отменить

Министерство просвещения решило перенести ЕГЭ из-за эпидемии коронавируса на более поздний срок. Девятиклассникам поставят итоговые оценки за год без экзаменов.



Как сообщают в министерстве 13 мая, девятиклассникам сдавать обязательный экзамен по русскому языку и математике не придется, оценки им поставят на основании их годовых показателей успеваемости.



Единый государственный экзамен, тестирование по которому должно было начаться 8 июня, перенесут на более поздний срок. Даты пока не называются.

