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17.05.2020 13:37
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Голикова заявила, что врачам невыгодно скрывать смерти от коронавируса. «Любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше "ковидов"»

Российским врачам невыгодно скрывать смерти от коронавируса, потому что тариф на лечение этой инфекции «достаточно высокий». Об этом в эфире телеканала «Росссия 1» 17 мая заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Не надо даже думать, что... как вам сказать.... что наши врачи пытаются каким-то образом скрыть COVID. Это совсем не про наших врачей, это я вам могу точно сказать… У нас достаточно большой тариф по лечению COVID, он больше, чем тариф по отдельным сердечно-сосудистым заболеваниям. И даже если брать в расчет экономический фактор, то, казалось бы, любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше "ковидов"», — подчеркнула Голикова (цитата по «Коммерсанту»).

Напомним, ранее Владимир Путин заявлял, что надбавки врачам должны начисляться по самому факту их работы с пациентами с COVID-19. В Петербурге, как писала «Фонтанка», власти начали высчитывать минуты, проведенные врачами с коронавирусными пациентами. После разъяснения правительства доплаты медработникам будут рассчитываться исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени.

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Комментарии (29)

Саша Иванов
"- Пусть я остаюсь под подозрением, но мне есть, где самоизолироваться, - говорит Наталья. - А меня сюда запихнули насильно. Все смеются, не верят, как так может быть. Но я такая не одна. Лечащий врач Покровской больницы заявил, что я еду в «Ленэкспо» и пригрозил, что «если вы не поедете, то будет нести ответственность», только я не поняла, какую. Меня и трех соседок по палате посадили в автобус и привезли сюда. Лечения не было никакого. Здесь я сдала четвертый тест, но результата мне так и не сказали. Я умоляла врачей закрыть мне больничный и выписать домой на самоизоляцию. В ответ мне предложили подписать бумагу о том, что я согласна с тем, что у меня положительный анализ на коронавирус, и мой диагноз — COVID-19». И я в отчаянии подписала. Они всем дают такие соглашения." https://doctorpiter.ru/articles/25105/
iphonedimona
Простите за пошлость, но на российском гербе пора орлам сменить головы на головы Голиковой и Памфиловой. Во будет чудище...
Brit
Из её слов получается, любая больница заинтересована в максимально большем заражении окружающих ковидом. Теперь понятно почему люди сейчас массово ложатся с переломом, а выходят с внебольничной пневмонией и при смерти.
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