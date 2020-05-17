Голикова заявила, что врачам невыгодно скрывать смерти от коронавируса. «Любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше "ковидов"»
Российским врачам невыгодно скрывать смерти от коронавируса, потому что тариф на лечение этой инфекции «достаточно высокий». Об этом в эфире телеканала «Росссия 1» 17 мая заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Не надо даже думать, что... как вам сказать.... что наши врачи пытаются каким-то образом скрыть COVID. Это совсем не про наших врачей, это я вам могу точно сказать… У нас достаточно большой тариф по лечению COVID, он больше, чем тариф по отдельным сердечно-сосудистым заболеваниям. И даже если брать в расчет экономический фактор, то, казалось бы, любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше "ковидов"», — подчеркнула Голикова (цитата по «Коммерсанту»).
Напомним, ранее Владимир Путин заявлял, что надбавки врачам должны начисляться по самому факту их работы с пациентами с COVID-19. В Петербурге, как писала «Фонтанка», власти начали высчитывать минуты, проведенные врачами с коронавирусными пациентами. После разъяснения правительства доплаты медработникам будут рассчитываться исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени.