Тарифа «Минутка» не будет. После критики президента за «канитель» правительство уточнило порядок выплат врачам

Доплаты медработникам, которые работают с коронавирусными больными, будут рассчитываться исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени. Такие изменения утвердило правительство РФ после поручения президента, сообщается на сайте ведомства 16 мая.



По новым правилам стимулирующие выплаты также будут полагаться водителям автомобилей скорой помощи — сотрудникам транспортных компаний, работающим на аутсорсинге.



Правительство также утвердило очередной транш регионам на доплаты медработникам в размере 22,4 млрд рублей. За счёт этих средств субъекты должны обеспечить выплаты за май.

