Тарифа «Минутка» не будет. После критики президента за «канитель» правительство уточнило порядок выплат врачам
Доплаты медработникам, которые работают с коронавирусными больными, будут рассчитываться исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени. Такие изменения утвердило правительство РФ после поручения президента, сообщается на сайте ведомства 16 мая.
По новым правилам стимулирующие выплаты также будут полагаться водителям автомобилей скорой помощи — сотрудникам транспортных компаний, работающим на аутсорсинге.
Правительство также утвердило очередной транш регионам на доплаты медработникам в размере 22,4 млрд рублей. За счёт этих средств субъекты должны обеспечить выплаты за май.
Специальную федеральную выплату Владимир Путин предложил установить 8 апреля — в размере от 25 до 80 тысяч рублей в месяц врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом.
Но по факту, как писала «Фонтанка», перечисленные суммы оказались гораздо ниже, поскольку руководство посчитало часы и даже минуты, проведенные с больными коронавирусом. Президент Владимир Путин раскритиковал региональных чиновников за такую практику. «Развели какую-то канитель вокруг допвыплат медикам, я не часы занятости медиков поручал считать, а факт их работы», — сказал он.