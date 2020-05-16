В детской больнице на Васильевском ночная смена закончилась госпитализацией охранника. Второго задержали неподалеку

В отделении реанимации закончилась смена в ночь на 16 мая для сотрудника охранного предприятия, обеспечивающего безопасность в детской городской больнице №2 Святой Марии Магдалины. С ножом на него напал коллега.



Как стало известно «Фонтанке», вызов в первый корпус на второй линии, дом 47, поступил в полицию около двух часов ночи. С телефона приемного отделения позвонила женщина, которая сообщила, что один охранник зарезал другого.



Пострадавшего, чей возраст пока не установлен, госпитализировали в Елизаветинскую больницу и сразу поместили в реанимацию. 50-летнего оппонента родом из Урюпинска почти сразу нашли рядом с больницей. Его доставили в 30-й отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

