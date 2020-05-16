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16.05.2020 18:37
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В детской больнице на Васильевском ночная смена закончилась госпитализацией охранника. Второго задержали неподалеку

В отделении реанимации закончилась смена в ночь на 16 мая для сотрудника охранного предприятия, обеспечивающего безопасность в детской городской больнице №2 Святой Марии Магдалины. С ножом на него напал коллега.

Как стало известно «Фонтанке», вызов в первый корпус на второй линии, дом 47, поступил в полицию около двух часов ночи. С телефона приемного отделения позвонила женщина, которая сообщила, что один охранник зарезал другого.

Пострадавшего, чей возраст пока не установлен, госпитализировали в Елизаветинскую больницу и сразу поместили в реанимацию. 50-летнего оппонента родом из Урюпинска почти сразу нашли рядом с больницей. Его доставили в 30-й отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Михаил Петров-Водкин
Так понаехавшие из урюпинсков охранники по ночам делят деньги, собранные за день с родителей, навещавших детей.
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