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15.05.2020 23:36
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Ударившего сотрудника метро после просьбы надеть маску отправили под домашний арест

Кировский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения 34-летнему Марату Мамедову, который на просьбу сотрудника метрополитена надеть маску ответил ударом в лицо. Об этом 15 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мамедова отправили под домашний арест до 13 июля 2020 года. Против решения суда он не возражал.

Как следует из сообщения пресс-службы судов, его обвиняют в преступлении, предусмотренном второй частью 213 статьи УК РФ (хулиганство).

Напомним, накануне в вестибюле станции метро «Нарвская» контролер турникета остановил одного из пассажиров и попросил его надеть маску, после чего между ними завязалась драка. Ранее судимый Марат Мамедов ударил наотмашь служащего, о чём сообщил в отделе полиции на видеокамеру. Отделом дознания УМВД России по Кировскому району было возбуждено уголовное дело по 116 статье УК РФ («Побои»). Историей заинтересовался СК, заявив о возможной переквалификации действий подозреваемого по более тяжкой статье УК РФ.

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Комментарии (18)

enigma111
* на видео
Nafanka
А что там за очки? Чёрные, небось? Вот что-то не приходилось видеть мамедовых в других очках кроме чОрных! А люди в чОрных очках в метро сразу как-то непроизвольно вызывают подозрения и обеспокоенность за кошельки-телефоны законопослушных граждан... ))) Т.е. у него слетели чОрные очки?! Ну да, это ПОРЧА средств производства, тогда гнев понятен... )))
Обнуление на удаленке
мамедов - не раб. пусть русские намордники носят
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