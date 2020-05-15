Ударившего сотрудника метро после просьбы надеть маску отправили под домашний арест

Кировский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения 34-летнему Марату Мамедову, который на просьбу сотрудника метрополитена надеть маску ответил ударом в лицо. Об этом 15 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мамедова отправили под домашний арест до 13 июля 2020 года. Против решения суда он не возражал.

Как следует из сообщения пресс-службы судов, его обвиняют в преступлении, предусмотренном второй частью 213 статьи УК РФ (хулиганство).

Напомним, накануне в вестибюле станции метро «Нарвская» контролер турникета остановил одного из пассажиров и попросил его надеть маску, после чего между ними завязалась драка. Ранее судимый Марат Мамедов ударил наотмашь служащего, о чём сообщил в отделе полиции на видеокамеру. Отделом дознания УМВД России по Кировскому району было возбуждено уголовное дело по 116 статье УК РФ («Побои»). Историей заинтересовался СК, заявив о возможной переквалификации действий подозреваемого по более тяжкой статье УК РФ.