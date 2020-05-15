ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти показало видео нападения 34-летнего пассажира метро на контролёра турникетов на «Нарвской». 15 мая полицией опубликованы записи с места происшествия и из отдела, где Магомедов уже в маске вспоминает свои действия под портретом Глеба Жеглова.



В ролике нападавший рассказывает, что конфликт начался с его несогласия надеть маску. Перебранка переросла в драку, и мужчина ударил контролёра наотмашь, из-за чего тот потерял равновесие. Невысокий нападавший довольно долго боролся с подоспевшими на помощь сотрудниками метрополитена. С горем пополам им удалось передать дебошира в руки полиции, где он сразу же успокоился и даже согласился закрыть лицо медицинской одноразовой маской.

