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15.05.2020 10:23
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Полиция показала, кто и как бил контролёра на «Нарвской». В отделе на подозреваемого всё-таки надели маску

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти показало видео нападения 34-летнего пассажира метро на контролёра турникетов на «Нарвской». 15 мая полицией опубликованы записи с места происшествия и из отдела, где Магомедов уже в маске вспоминает свои действия под портретом Глеба Жеглова.

В ролике нападавший рассказывает, что конфликт начался с его несогласия надеть маску. Перебранка переросла в драку, и мужчина ударил контролёра наотмашь, из-за чего тот потерял равновесие. Невысокий нападавший довольно долго боролся с подоспевшими на помощь сотрудниками метрополитена. С горем пополам им удалось передать дебошира в руки полиции, где он сразу же успокоился и даже согласился закрыть лицо медицинской одноразовой маской.

ГУ МВД по СПб и ЛО

Отделом дознания УМВД России по Кировскому району возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

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Комментарии (38)

Иван 2пырьев
- Куда вы меня тащите, уроды? - крикнул он уродам, которые его куда-то тащили
Anatol13
Парень нарушил ЗАКОН ( Постановление правительства города - это ЗАКОН). В недемократичной Америке он тут же получил бы электрошокером от сотрудника метро и реальный срок от судьи. Земляки, давайте определимся: есть закон -надо выполнять. А если закон идиотский - то надо требовать его отменить и впредь такие не издавать!
RemyMartin
Проведём перекличку местных ковид-диссидентов:
безMozgлый тут
красноносый где?
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