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15.05.2020 09:04
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Контролёр турникетов на «Нарвской» получил кулаком в лицо от ковид-диссидента за просьбу надеть маску

Работа сотрудников метрополитена Петербурга стала опасной в период действия ограничительных мер. Так, контролёр турникетов на станции «Нарвская» пострадал от вспыльчивого ранее судимого ковид-диссидента.

Как стало известно «Фонтанке» 15 мая, история произошла накануне в утренний час пик. В вестибюле на площади Стачек, 2, сотрудник метрополитена попросил молодого кареглазого мужчину надеть на лицо маску, как того требует постановление губернатора, вступившее в силу 12 мая. Гражданин отреагировал неадекватно и ударил кулаком по лицу служащего подземки. Тот получил сотрясение и был госпитализирован с рабочего места в горбольницу № 26, а оттуда отправлен на больничный.

Спустя полдня на выходе из метро подозреваемый в избиении контролёра был задержан. Им оказался 34-летний ранее судимый за кражу и наркотики, освободившийся в 2015 году мужчина по фамилии Мамедов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Агрессивный пассажир задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и помещён в изолятор временного содержания.

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Комментарии (19)

ffffff
Зимой в Берлине обратил внимание на кол-во персонала в метро. Насчитал 0 человек. Билеты продают автоматы, у турникетов никто не дежурит (потому что перегораживающих турникетов нет - есть только столбики, где можешь отметить начало поездки для некоторых билетов). Внизу тоже никого не видел, только раз двух техников в техническом помещении в середине платформы.
Когда захожу в наше метро, считаю. Три (иногда четыре) лба дежурят у входа и в каморке с рентгеном - обыскивают пассажиров с самыми большими рюкзаками (по принципу - в самом большой рюкзаке самая большая бонба, наверное). Три кассирши в кассах. Одна женщина в будочке рядом с "широким" турникетом (что делает, непонятно). Одна женщина в будке внизу эскалатора (работа которой заключается в говорить "не бегите по ступенькам"). Еще парочка бывает на платформе тусит. Итого 10 человек на каждом входе в метро. Считаем кол-во входов в городе (пусть триста), получаем 3 000 раб.мест, без которых можно было бы обойтись. А у них еще смены
Noisymouse
Будет ли считаться "адекватным" поведение, если я в магазине приложу корзиной "ковид-диссидента", который безмасочной мордой мне в харю течется, наплевав на все социальные дистанции? Так хотелось тут намедни, так хотелось... Я отступаю, стоя перед кассой - тетка наступает, я еще дальше - она на мое место. А за ней - никого.
Russell
Ковид-идиот добился чего хотел
В камере его поимеют без маски и перчаток
Хорошо бы потом на исправительные работы - в ковид диспансер.
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