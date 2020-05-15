Контролёр турникетов на «Нарвской» получил кулаком в лицо от ковид-диссидента за просьбу надеть маску
Работа сотрудников метрополитена Петербурга стала опасной в период действия ограничительных мер. Так, контролёр турникетов на станции «Нарвская» пострадал от вспыльчивого ранее судимого ковид-диссидента.
Как стало известно «Фонтанке» 15 мая, история произошла накануне в утренний час пик. В вестибюле на площади Стачек, 2, сотрудник метрополитена попросил молодого кареглазого мужчину надеть на лицо маску, как того требует постановление губернатора, вступившее в силу 12 мая. Гражданин отреагировал неадекватно и ударил кулаком по лицу служащего подземки. Тот получил сотрясение и был госпитализирован с рабочего места в горбольницу
Спустя полдня на выходе из метро подозреваемый в избиении контролёра был задержан. Им оказался 34-летний ранее судимый за кражу и наркотики, освободившийся в 2015 году мужчина по фамилии Мамедов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Агрессивный пассажир задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и помещён в изолятор временного содержания.