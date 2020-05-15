Контролёр турникетов на «Нарвской» получил кулаком в лицо от ковид-диссидента за просьбу надеть маску

ffffff 15 Мая 2020 в 09:54 15 Мая 2020 в 09:54

Зимой в Берлине обратил внимание на кол-во персонала в метро. Насчитал 0 человек. Билеты продают автоматы, у турникетов никто не дежурит (потому что перегораживающих турникетов нет - есть только столбики, где можешь отметить начало поездки для некоторых билетов). Внизу тоже никого не видел, только раз двух техников в техническом помещении в середине платформы.

Когда захожу в наше метро, считаю. Три (иногда четыре) лба дежурят у входа и в каморке с рентгеном - обыскивают пассажиров с самыми большими рюкзаками (по принципу - в самом большой рюкзаке самая большая бонба, наверное). Три кассирши в кассах. Одна женщина в будочке рядом с "широким" турникетом (что делает, непонятно). Одна женщина в будке внизу эскалатора (работа которой заключается в говорить "не бегите по ступенькам"). Еще парочка бывает на платформе тусит. Итого 10 человек на каждом входе в метро. Считаем кол-во входов в городе (пусть триста), получаем 3 000 раб.мест, без которых можно было бы обойтись. А у них еще смены