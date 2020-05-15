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15.05.2020 19:10
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Жителей Металлостроя одолела зараза, но не коронавирусная. Она растет в парке «Зима-Лето»

Кусты борщевика на территории парка «Зима-Лето» заметили жители Колпинского района Петербурга. О потенциально опасной находке они рассказали в группе «Вечерний Металлострой».

«В парк "Зима-Лето" вместе с землей завезли борщевик. Кто гуляет с детьми — будьте осторожны», — говорится в сообщении участницы группы Томы Бакшаевой.

В пресс-службе администрации Колпинского района Петербурга «Фонтанке» сообщили, что информацию об этой «заразе» передали поселковым властям. Последние уже отреагировали на запрос встревоженных металлостроевцев, оставив под их постом сообщение: «Завтра будут организованы работы по борьбе с борщевиком».

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Комментарии (6)

yar_5e4cc335310b6
Неужели у жителей не нашлось лопаты выкопать эти десяток кустов. Уже и администрация районная в курсе, и Ф статью написала. Все бояться запачкать руки. Ждем мигранта с опрыскивателем. Видимо на него вся надежда.
КириллП
Фъ, ну в конце-то концов!! Непринужденным жестом автора жители поселка Металлострой становятся метростроевцами... Не стыдно?
hal9000
Борщевик хуже короновируса..вот надо с чем бороться..и никакого средства от него нет
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