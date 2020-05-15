Жителей Металлостроя одолела зараза, но не коронавирусная. Она растет в парке «Зима-Лето»
Кусты борщевика на территории парка «Зима-Лето» заметили жители Колпинского района Петербурга. О потенциально опасной находке они рассказали в группе «Вечерний Металлострой».
«В парк "Зима-Лето" вместе с землей завезли борщевик. Кто гуляет с детьми — будьте осторожны», — говорится в сообщении участницы группы Томы Бакшаевой.
В пресс-службе администрации Колпинского района Петербурга «Фонтанке» сообщили, что информацию об этой «заразе» передали поселковым властям. Последние уже отреагировали на запрос встревоженных металлостроевцев, оставив под их постом сообщение: «Завтра будут организованы работы по борьбе с борщевиком».