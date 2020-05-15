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15.05.2020 18:21
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Петербуржцы возвращаются в транспорт. Смольный восстанавливает несколько отмененных маршрутов

С 18 мая будет восстановлен работа 20 коммерческих автобусных маршрутов. На них снова возник спрос.

Как сообщает 15 мая комитет по транспорт, возобновят работу «коммерческие» автобусы №№ К-476, К-202, К-137, К-86, К-169, К-67, К-103, К-17, К-403, К-4, К-90, К-163, К-239, К-293а, К- 539, К-193, К-76, К-201, К-373, К-131. Кроме того, несколько социальных направлений усилят дополнительным подвижным составом: 10 машин добавят на маршруты №№ 74, 115а, 145а, 145, 186 и193. Сейчас в резерве находится 182 автобуса, 45 трамваем и 59 троллейбусов: их выпускают при необходимости, чтобы пассажиры могли соблюдать социальную дистанцию в транспорте.

Напомним, ранее Смольный отменил порядка 200 коммерческих маршрутов в связи с коронавирусными ограничениями. Кроме того, изменено расписание работы метро – оно теперь закрывается в 22.00. Накануне стало известно, что несмотря на перенос транспортной реформы, с июля могут быть окончательно отменены более 60 маршруток.

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