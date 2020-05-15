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15.05.2020 15:22
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«Это лучше, чем в палатке». Беглов рассказал Путину о создании коек для больных коронавирусом в условиях их нехватки

Губернатор Петербурга доложил президенту Владимиру Путину о ситуации с коронавирусом в городе.

«В соответствии с решением Минздрава, мы сделали 5390 коек. Добавили и увеличили до 6353 коек. Я считаю, что этого количества на сегодняшний день для нашего города недостаточно, поэтому мы перешли ко второму этапу, чтобы довести в ближайшее время койки до 10 тысяч», — заявил 15 мая Александр Беглов на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, в городе работает 19 стационаров. Он также отметил, что пансионат «Заря» был переоборудован, чтобы создать дополнительно 600 коек для больных средней тяжести. Губернатор рассказал и о развернутых в «Ленэкспо» «тысячах коек для легких больных».

«За неделю на тысячу коек создали комплекс <...> Естественно, когда такие большие объемы, а у нас опыта не было <...> есть какие-то недочеты. Мы их сейчас исправляем», — поделился Беглов. По его словам, лучше в таких условиях, «чем в палатке или, как мы видели в Италии или других городах, практически люди на матрасах».

Ранее министр обороны заявил, что в Пушкине введен в эксплуатацию новый медцентр. Беглов рассказал, что уже осмотрел комплекс и остался доволен.

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Комментарии (4)

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Гражданкa
а нужны не койки, а места, где больных вылечат, а не угробят
Cashmare
ахаха, хотите, как в италии, говорит? )) матрас-усас
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