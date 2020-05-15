«Это лучше, чем в палатке». Беглов рассказал Путину о создании коек для больных коронавирусом в условиях их нехватки

Губернатор Петербурга доложил президенту Владимиру Путину о ситуации с коронавирусом в городе.



«В соответствии с решением Минздрава, мы сделали 5390 коек. Добавили и увеличили до 6353 коек. Я считаю, что этого количества на сегодняшний день для нашего города недостаточно, поэтому мы перешли ко второму этапу, чтобы довести в ближайшее время койки до 10 тысяч», — заявил 15 мая Александр Беглов на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, в городе работает 19 стационаров. Он также отметил, что пансионат «Заря» был переоборудован, чтобы создать дополнительно 600 коек для больных средней тяжести. Губернатор рассказал и о развернутых в «Ленэкспо» «тысячах коек для легких больных».