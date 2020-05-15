В России заподозрили первый случай повторного заболевания коронавирусом

В Бурятии, возможно, был зафиксирован первый случай повторного заражения COVID-19.



«21 апреля пациентка была выписана с двумя отрицательными результатами. Через 16 дней у нее появились признаки ОРВИ. Ей по месту жительства взяли мазок и обнаружили выделение коронавирусной инфекции, поэтому ее повторно госпитализировали», — цитирует 15 мая заявление главврача республиканской инфекционной больницы Татьяны Сымбеловой РИА Новости.

По ее словам, у врачей остается вопрос о том, произошло ли повторное заражение или рецидив инфекции.