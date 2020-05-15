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15.05.2020 10:20
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В России заподозрили первый случай повторного заболевания коронавирусом

В Бурятии, возможно, был зафиксирован первый случай повторного заражения COVID-19.

«21 апреля пациентка была выписана с двумя отрицательными результатами. Через 16 дней у нее появились признаки ОРВИ. Ей по месту жительства взяли мазок и обнаружили выделение коронавирусной инфекции, поэтому ее повторно госпитализировали», — цитирует 15 мая заявление главврача республиканской инфекционной больницы Татьяны Сымбеловой РИА Новости.

По ее словам, у врачей остается вопрос о том, произошло ли повторное заражение или рецидив инфекции.

До последнего момента в России не было случаев повторного заболевания COVID-2019, о чем ранее сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. При этом в Китае в разгар пандемии несколько сотен человек заразились COVID-2019 по второму разу.

В Бурятии выявлено уже 865 случаев коронавируса.

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Комментарии (10)

260802031
Человек мог болеть обычным гриппом, а потом подцепить коронавирус, либо наоборот.
Вирус и его фрагменты могут сохраняться в организме долгое время после выздоровления (как писали корейцы), но это не значит, что человек заразен или болеет.
alexpv
А гриппом значит у нас никто повторно не болел никогда?а случаев, когда по-болел ОРВИ и вдруг через пару недель снова насморк и кашель тоже никто о себе не припомнит?
Сколько уже можно эти байки про особые свойства коронавируса выдумывать, это разновидность гриппа.
Да, на данный момент имеет самые тяжелые последствия из всего семейства грипповых вирусов.
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