«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» официально открываются: без ИКЕА, кафе и кинотеатров, но с масками и дистанцией в 1,5 метра

«Друзья, ограничения постепенно снимаются, и мы рады сообщить, что с 15 мая магазины МЕГИ Дыбенко откроются снова! По рекомендациям местных органов власти мы предусмотрели ряд дополнительных мер по обеспечению санитарных норм для посетителей и сотрудников центра. Чаще дезинфицируем места общего пользования, проводим очистку системы кондиционирования воздуха на всей территории, а также установили дополнительные дезинфицирующие средства для рук», - говорится в опубликованном 14 мая сообщении. Аналогичное уведомление появилось ВКонтакте у «Меги Парнас».

При этом детские площадки, кафе, рестораны, кинотеатры, семейные комнаты будут закрыты до дальнейшего уведомления. А ношение индивидуальных средств защиты органов дыхания (маска, респиратор) будет обязательным условием для посещения.

«Мы также просим вас соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и придерживаться специальной разметки. По распоряжению местных органов власти и в случае высокой заполняемости центра доступ в МЕГУ Дыбенко может быть временно ограничен. Благодарим за понимание, берегите своё здоровье», - заявили в администрации ТЦ.

С 15 мая сам торговые центры будут работать с 10 до 21 часа, «Ашан» с 9 до 22 часов, ОБИ с 8 до 22 часов. А магазин ИКЕА пока не откроется — будет работать только пункт выдачи интернет-заказов.

Напомним, что первыми открытие анонсировали магазины-арендаторы.