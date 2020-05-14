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14.05.2020 19:56
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Арендаторы назвали дату открытия ТЦ «Мега Дыбенко»

Покупатели торгового центра «Мега Дыбенко» в Кудрово начали получать сообщения с анонсом от магазинов-арендаторов: закрытый еще 4 апреля ТЦ возобновит работу уже завтра, 15 мая.

Это, возможно, из-за того, что торговый центр находится в Ленинградской области, где с 12 мая начали снимать ограничения. Регион разделили на три условные зоны по уровню заболеваемости — красную, желтую и зеленую — с разным количеством запретов. Несмотря на то, что Всеволожский район попал в красную зону, в ней все равно могут работать магазины непродовольственных товаров, в том числе одежды. За исключением продавцов парфюмерии и косметики и без примерочных кабин.

В самой «Меге» еще вчера отвечали на вопросы клиентов об открытии, что здоровье и безопасность посетителей и сотрудников является приоритетом и администрация ТЦ внимательно изучает предписания и распоряжения местных органов власти. «Мы сообщим дополнительно, когда «Мега Дыбенко» возобновит работу», — говорилось в типовых сообщениях.

Несмотря на закрытие, в «Меге» продолжали работать гипермаркет «Ашан», магазин ОБИ, пункт выдачи интернет-заказов ИКЕА и аптеки. По телефонам торгового центра никто не ответил. «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу ИКЕА.

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