FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +11
73.93р79.90р
СРОЧНО

В Петербурге задержан замдиректора «Ленэнерго»

Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
14.05.2020 19:14
0
Печать

Смольный призвал рестораны готовить защитные экраны, террасы и ждать потери посадочных мест

Вице-губернатор Евгений Елин рассказал, как общепиту Петербурга подготовиться к первому этапу снятия коронавирусных ограничений. Напомним, сначала разрешат работать заведениям с обеденным залом в 50 квадратных метров. При условии дистанции между столиками и посетителями.

«Первый шаг — изучить возможность работы на вынос, с доставкой питания. Шаг номер два — внимательно ознакомиться с теми стандартами, которые предлагает Роспотребнадзор. Это достаточно простые и ясные правила, к ним можно компоновать залы обеденные, готовить оборудование по приготовлению пищи, посудомоечные машины. Готовить экраны, так как они точно потребуются. И просматривать логистику», — рассказал Елин 14 мая в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

И самое главное, к чему призвал вице-губернатор рестораторов, — продумать свою бизнес-модель в новой обстановке.

«Со своей стороны, мы постараемся им помочь, предоставив возможность развивать уличную торговлю, террасы, упростим подходы к их размещению. Побеспокоимся о том, чтобы они могли компенсировать потерю посадочных мест, которая у них произойдет», — рассказал Елин.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявлено 460 новых заражений. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 приблизилось к 9000. С начала пандемии умерли 69 человек.

За событиями пандемии коронавируса в Петербурге, России и мире «Фонтанка» следит онлайн.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний