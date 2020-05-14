Смольный призвал рестораны готовить защитные экраны, террасы и ждать потери посадочных мест
Вице-губернатор Евгений Елин рассказал, как общепиту Петербурга подготовиться к первому этапу снятия коронавирусных ограничений. Напомним, сначала разрешат работать заведениям с обеденным залом в 50 квадратных метров. При условии дистанции между столиками и посетителями.
«Первый шаг — изучить возможность работы на вынос, с доставкой питания. Шаг номер два — внимательно ознакомиться с теми стандартами, которые предлагает Роспотребнадзор. Это достаточно простые и ясные правила, к ним можно компоновать залы обеденные, готовить оборудование по приготовлению пищи, посудомоечные машины. Готовить экраны, так как они точно потребуются. И просматривать логистику», — рассказал Елин 14 мая в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
И самое главное, к чему призвал вице-губернатор рестораторов, — продумать свою бизнес-модель в новой обстановке.
«Со своей стороны, мы постараемся им помочь, предоставив возможность развивать уличную торговлю, террасы, упростим подходы к их размещению. Побеспокоимся о том, чтобы они могли компенсировать потерю посадочных мест, которая у них произойдет», — рассказал Елин.
Напомним, за последние сутки в Петербурге выявлено 460 новых заражений. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 приблизилось к 9000. С начала пандемии умерли 69 человек.
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