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14.05.2020 18:54
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Смольный: Петербург не может себе позволить открыть салоны красоты и рестораны

Вице-губернатор Евгений Елин заявил, что в Петербурге пока нельзя возобновить работу контактных видов бизнеса: кафе, рестораны, салоны красоты и парикмахерские.

«На сегодняшний день мы не можем себе позволить открыть ни салоны красоты, ни рестораны. Это определяется очень простым обстоятельством — уровень заболеваемости не позволяет такие шаги предпринять. Эти бизнесы являются контактными и достаточно опасными», — заявил он 14 мая в эфире канала «Санкт-Петербург».

При этом Елин пояснил, что по мере улучшения эпидемиологической ситуации рестораны и магазины начнут открываться с ограничениями. На первом этапе разрешат торговлю потребительскими товарами на площадь 400 квадратных метров, и работу общепита с обеденным залом не более 50 квадратных метров. С ограничением по числу посадочных мест и расстоянием между посетителями. В дальнейшем эти запреты будут постепенно сниматься.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявлено 460 новых заражений. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 приблизилось к 9000. С начала пандемии умерли 69 человек.

За событиями пандемии коронавируса в Петербурге, России и мире «Фонтанка» следит онлайн.

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Комментарии (2)

firma
Да не стоит волноваться, мастера работают на дому и по вызову, всё в порядке, так и передайте.
footballer12
А Петербург может позволить себе не открывать Смольный?
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