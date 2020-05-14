Смольный: Петербург не может себе позволить открыть салоны красоты и рестораны

Вице-губернатор Евгений Елин заявил, что в Петербурге пока нельзя возобновить работу контактных видов бизнеса: кафе, рестораны, салоны красоты и парикмахерские.

«На сегодняшний день мы не можем себе позволить открыть ни салоны красоты, ни рестораны. Это определяется очень простым обстоятельством — уровень заболеваемости не позволяет такие шаги предпринять. Эти бизнесы являются контактными и достаточно опасными», — заявил он 14 мая в эфире канала «Санкт-Петербург».

При этом Елин пояснил, что по мере улучшения эпидемиологической ситуации рестораны и магазины начнут открываться с ограничениями. На первом этапе разрешат торговлю потребительскими товарами на площадь 400 квадратных метров, и работу общепита с обеденным залом не более 50 квадратных метров. С ограничением по числу посадочных мест и расстоянием между посетителями. В дальнейшем эти запреты будут постепенно сниматься.