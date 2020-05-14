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14.05.2020 19:19
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Торговец овощами в Петербурге завершил проект по бесплатной раздаче соседям тонны продуктов

Владелец небольшой сети магазинов фруктов и овощей в Петербурге Насими Аббасов рассказал о завершении своего благотворительного проекта по снабжению самых малоимущих петербуржцев своими товарами. Всего за месяц он раздал 1,2 тонны продуктов примерно на 60 тыс. рублей.

Фото: Насими Аббасов

Как рассказал «Фонтанке» 14 мая Аббасов, в общей сложности он безвозмездно передал горожанам 100 пакетов по 12 кг каждый. Первоначально планировалось раздать ровно тонну, но оказалось, что желающих нашлось больше, и проект немного расширился. К тому же пришлось отказаться от идеи звать всех желающих в магазин за продуктами — чтобы избежать давки и столпотворения.

«Мы организовали свою волонтерскую группу, собрали список нуждающихся и сами развозили из магазина по конкретным адресам, — рассказывает Насими Аббасов. — Повесили объявление на каждую парадную. С моим номером телефона. Выбирали только пенсионеров и мам-одиночек». По словам предпринимателя, звонили ему только те, кто и правда нуждается в помощи.

Насими Аббасов

В четверг Насими Аббасов раздал последнюю партию продуктов и считает свой гражданский долг выполненным. «Было бы хорошо эстафету передать другим», — высказал он пожелание к коллегам-предпринимателям.

«Фонтанка» запустила собственный проект поддержки малого бизнеса — «Покупай у своих». Редакция приглашает петербуржцев внимательнее присмотреться на карте к соседям-предпринимателям и поддержать их в это трудное время, заказав нужные и полезные товары и услуги. В ответ бизнесмены готовы давать серьезные скидки для соседей по промокоду FONTANKA.

Фото: Насими Аббасов
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

hill
Достойное дело. Адресок бы еще его торговых точек не помешал при прочих равных и возможности я бы например лучше у него закупился.
будь добрее
Именно на таких людях всё держится и сохраняется вера в добро, Спасибо!
evilman
Спасибо ему. Начинание хорошее. Бог даст - объявятся последователи.
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