Владелец небольшой сети магазинов фруктов и овощей в Петербурге Насими Аббасов рассказал о завершении своего благотворительного проекта по снабжению самых малоимущих петербуржцев своими товарами. Всего за месяц он раздал 1,2 тонны продуктов примерно на 60 тыс. рублей.

Как рассказал «Фонтанке» 14 мая Аббасов, в общей сложности он безвозмездно передал горожанам 100 пакетов по 12 кг каждый. Первоначально планировалось раздать ровно тонну, но оказалось, что желающих нашлось больше, и проект немного расширился. К тому же пришлось отказаться от идеи звать всех желающих в магазин за продуктами — чтобы избежать давки и столпотворения.

«Мы организовали свою волонтерскую группу, собрали список нуждающихся и сами развозили из магазина по конкретным адресам, — рассказывает Насими Аббасов. — Повесили объявление на каждую парадную. С моим номером телефона. Выбирали только пенсионеров и мам-одиночек». По словам предпринимателя, звонили ему только те, кто и правда нуждается в помощи.

В четверг Насими Аббасов раздал последнюю партию продуктов и считает свой гражданский долг выполненным. «Было бы хорошо эстафету передать другим», — высказал он пожелание к коллегам-предпринимателям.



«Фонтанка» запустила собственный проект поддержки малого бизнеса — «Покупай у своих». Редакция приглашает петербуржцев внимательнее присмотреться на карте к соседям-предпринимателям и поддержать их в это трудное время, заказав нужные и полезные товары и услуги. В ответ бизнесмены готовы давать серьезные скидки для соседей по промокоду FONTANKA.

