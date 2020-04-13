Петербургский владелец овощных магазинов бесплатно раздаст тонну еды

Индивидуальный предприниматель Насими Аббасов сообщил «Фонтанке» 13 апреля, что намерен в рамках благотворительной акции в одном из своих магазинов в Калининском районе бесплатно раздать продукты всем желающим.



«Я не буду спрашивать справки о доходах, просто всем, кто посчитает нужным, мы дадим пакет с самыми необходимыми продуктами», — рассказал Аббасов.



По его словам, всего сотрудники магазина подготовят 100 пакетов, в которых будут картофель, морковь, свекла, яблоки, бананы. Общий вес этих продуктов — около тонны, их стоимость предприниматель оценил примерно в 50 тысяч рублей. Он полагает, что в основном продуктовые наборы достанутся пенсионерам.

