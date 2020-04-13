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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 18:35
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Петербургский владелец овощных магазинов бесплатно раздаст тонну еды

Индивидуальный предприниматель Насими Аббасов сообщил «Фонтанке» 13 апреля, что намерен в рамках благотворительной акции в одном из своих магазинов в Калининском районе бесплатно раздать продукты всем желающим.

«Я не буду спрашивать справки о доходах, просто всем, кто посчитает нужным, мы дадим пакет с самыми необходимыми продуктами», — рассказал Аббасов.

По его словам, всего сотрудники магазина подготовят 100 пакетов, в которых будут картофель, морковь, свекла, яблоки, бананы. Общий вес этих продуктов — около тонны, их стоимость предприниматель оценил примерно в 50 тысяч рублей. Он полагает, что в основном продуктовые наборы достанутся пенсионерам.

Эта акция пройдет на следующей неделе. Насими Аббасов призывает своих коллег также рассмотреть возможность бесплатного снабжения самых малообеспеченных жителей города качественными продуктами и присоединиться к его акции.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Alx_n
Стремно брать продукты у россиянина с таким именем-фамилией
sheriff02
Два нормальных комментатора, и две красноносые вариации улюдосов
krasnonosov
Придумал, как сэкономить на утилизации?
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