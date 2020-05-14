«Квартира на первом этаже девятиэтажного дома №5 в Приладожском сгорела утром 1 мая. Накануне, 30 апреля, Муравьёву госпитализировали с положительным тестом на коронавирус», — сообщает 14 мая издание 47news, которое показало кадры из сгоревшей квартиры.

Жилплощадь 58-летнего врача общей практики Татьяны Муравьёвой в посёлке Приладожский сгорела после того, как ее хозяйку увезли в больницу с положительным тестом на COVID-2019. В Ленобласти это не первая сгоревшая недвижимость у подцепившего коронавирус.

Хозяйка недвижимости заявила журналистам, что не верит в версию о неисправной проводке. При этом она не берется утверждать, что ее жилище подожгли специально. «Кто-то говорит, что видел некоего мужчину рядом, но это ни о чём не говорит. Разве что в МЧС мне сказали, что пожар начался со стороны окна», — уточнила Муравьёва, у которой болезнь средней тяжести с поражением обоих лёгких.



Врач говорит, что не сталкивалась с агрессией, хотя ее сын предупреждал, что ей лучше оставаться в квартире. «Из дома не выходить, мало ли, камнями закидают», — предположил мужчина, с которым перестали общаться некоторые знакомые после болезни матери.



Сама врач рассказывает, что у одной из ее пациенток с COVID-2019 сгорел сарай. «Не знаю, совпадение или нет», — заметила она.



В ГУ МЧС по Ленобласти рапортовали, что «рассматриваются все версии» пожара на жилплощади Татьяны Муравьёвой в Приладожском.



В Ленинградской области выявлено уже 1775 случаев COVID-2019, а общее число в России уже перевалило за 250 тысяч.

