Отец Хабиба Нурмагомедова, заболевший коронавирусом, вышел из комы

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова, вышел из комы, но его состояние продолжает оставаться тяжёлым. Об этом 14 мая сообщает телеканал 360 со ссылкой на слова друга семьи и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова.



«Он сегодня очнулся. Пока не разговаривал. Вчера был в коме после операции на сердце», — заявил Рабаданов.



Кроме того, источники подтвердили, что у Абдулманапа нашли коронавирус.



Ранее сообщалось, что Абдулманап Нурмагомедов находится в одном из военных клинических госпиталей с подозрением на пневмонию в очень плохом состоянии. Он был перевезен в столицу из Дагестана после неудачного лечения и ухудшения состояния.

