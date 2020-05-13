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13.05.2020 19:59
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«Спорт-экспресс»: Отец Хабиба Нурмагомедова впал в кому

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова, в тяжелом состоянии был перевезен из Дагестана в Москву. Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, 57-летний мужчина впал в кому.

Сейчас он находится в одном из военных клинических госпиталей с подозрением на пневмонию. Отмечается, что состояние у Абдулманапа очень плохое.

«В Дагестане лечили неправильно, возникло осложнение. Его забрали на самолете, и сейчас он в Москве в военном госпитале. Он один там, родственников туда не пускают», — рассказал собеседник издания.

Многие дагестанские бойцы в своих соцсетях выложили фотографии с Абдулманапом, сопроводив их просьбами о молитвах за него.

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил о тяжелой ситуации с эпидемией коронавируса в его родном Дагестане. По его словам, халатное отношение людей к советам и просьбам врачей вкупе с паникой привели к высоким темпам распространения болезни и, как следствие, переполненным больницам и нехватке лекарств.

Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 спортсменов — чемпионов мира. Он включен в Книгу рекордов России как самый успешный тренер страны по боевому самбо.

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Комментарии (1)

Nafanka
"В Дагестане лечили неправильно" - если ЭТО Ковид - то КАК лечить ПРАВИЛЬНО?! Методик-то и лекарств - нет! А если НЕ Ковид - то тогда - вопросы к врачам и их дипломам!
Выздоровления!
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