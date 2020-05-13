«Спорт-экспресс»: Отец Хабиба Нурмагомедова впал в кому

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова, в тяжелом состоянии был перевезен из Дагестана в Москву. Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, 57-летний мужчина впал в кому.



Сейчас он находится в одном из военных клинических госпиталей с подозрением на пневмонию. Отмечается, что состояние у Абдулманапа очень плохое.

«В Дагестане лечили неправильно, возникло осложнение. Его забрали на самолете, и сейчас он в Москве в военном госпитале. Он один там, родственников туда не пускают», — рассказал собеседник издания.