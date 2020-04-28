Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о ситуации с эпидемией коронавируса в его родном Дагестане. В своем инстаграме спортсмен во вторник, 28 апреля, обратился к землякам и всем, кто его знает.

«Многие надеялись, что беда обойдёт наш дом, многие до сих пор не верят в серьёзность сложившейся ситуации. Однако наша халатность к советам и просьбам врачей вкупе с создавшейся в народе паникой привела к высоким темпам распространения болезни, ежедневно усугубляя и без того тяжелое положение, и это привело к тому, что наши больницы сегодня переполнены больными, специалистов и лекарств не хватает, а число больных только растёт», - написал Хабиб.

Боец подчеркнул, что болезнь смертельно опасна, и оставшись дома, можно снизить нагрузку на врачей и больницы.



«Может быть, своевременно проявленная нами осторожность станет причиной спасения чьих-то жизней. Берегите близких, не выпускайте их из дома без нужды. Пусть Аллах убережёт нас всех от всех болезней и вылечит всех больных и близких во всём мире», — написал Нурмагомедов.



Ранее стало известно, что отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов госпитализирован. Врачи диагностировали у него пневмонию. По данным сайта стопкоронавирус.рф (официальный интернет-ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса), Дагестан по состоянию на 28 апреля находится на пятом месте по количеству заболевших (1147 случаев) среди российских регионов.

