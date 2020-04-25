У отца и тренера бойца Хабиба Нурмагомедова диагностировали пневмонию

У отца и тренера российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова - Абдулманапа Нурмагомедова - обнаружили пневмонию. Об этом в своем инстаграме в субботу, 25 апреля, написал комментатор Рамазан Рабаданов.



«Заболел Абдулманап Магомедович. Почти успел обустроить парк, вывез мусор, посадил аллею из новых деревьев, поставил вдоль дорожек красивые скамейки, а вчера не пришёл в парк. Надеюсь, пневмония сильно не зацепит моего друга и он снова придёт в парк», — написал Рабаданов.

Позже в интервью сайте «Чемпионат.com» он подчеркнул, что коронавирус у 57-летнего Абдулманапа пока не подтверждён.