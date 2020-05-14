«Молюсь за выздоровление Абдулманапа». Макгрегор неожиданно поддержал впавшего в кому отца Нурмагомедова
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор высказала слова поддержки Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап находится в тяжелом состоянии в одном из госпиталей Москвы.
«Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова. Человек воспитал огромное количество чемпионов мира по всем борцовским дисциплинам. Очень опечален, услышав эту новость сегодня вечером. Молюсь за семью Нурмагомедовых», — написал 14 мая Макгрегор в твиттере.
Praying for the recovery of Abdulmanap Nurmagomedov. A man responsible for more World champions, across multiple fighting disciplines, than we even know.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 13, 2020
A true martial genius!
Very saddened upon hearing this news tonight.
Praying for the Nurmagomedov family at this time 🙏 https://t.co/OVklQphPgN
Ранее сообщалось, что Абдулманап Нурмагомедов находится в одном из военных клинических госпиталей с подозрением на пневмонию, в очень плохом состоянии. Он был перевезен в столицу из Дагестана после неудачного лечения и ухудшения состояния.
Напомним, что Макгрегор в прошлом неоднократно оскорбительно высказывался о Хабибе Нурмагомедове и его семье. От коронавируса умерла тетя Конора Макгрегора.