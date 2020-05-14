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14.05.2020 10:57
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«Молюсь за выздоровление Абдулманапа». Макгрегор неожиданно поддержал впавшего в кому отца Нурмагомедова

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор высказала слова поддержки Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап находится в тяжелом состоянии в одном из госпиталей Москвы.

«Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова. Человек воспитал огромное количество чемпионов мира по всем борцовским дисциплинам. Очень опечален, услышав эту новость сегодня вечером. Молюсь за семью Нурмагомедовых», — написал 14 мая Макгрегор в твиттере.

Ранее сообщалось, что Абдулманап Нурмагомедов находится в одном из военных клинических госпиталей с подозрением на пневмонию, в очень плохом состоянии. Он был перевезен в столицу из Дагестана после неудачного лечения и ухудшения состояния.

Напомним, что Макгрегор в прошлом неоднократно оскорбительно высказывался о Хабибе Нурмагомедове и его семье. От коронавируса умерла тетя Конора Макгрегора.

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